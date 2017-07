Il gelato del Perla Casinò & Hotel tra i finalisti del Gelato World Tour

NOVA GORICA - Il Perla Casinò & Hotel di Nova Gorica potrebbe presto aggiudicarsi un gustoso premio internazionale. Il prossimo 25 luglio si terrà, presso la Carpigiani Gelato University di Bologna, la finale europea del Gelato World Tour. A difendere la cultura del gelato artigianale sloveno sarà Tine Valič, mastro pasticciere dell'Hotel Perla, che tenterà di guadagnarsi l'accesso alla finalissima mondiale in programma a Rimini dall'8 al 10 settembre prossimi. In palio un riconoscimento tanto ambito quanto delizioso, destinato al gusto di gelato più buono e originale del mondo!

Per puntare alla vittoria ha rivisitato una ricetta tradizionale

Per superare il talento culinario degli altri 19 gelatieri europei, Valič ha realizzato un vero e proprio capolavoro dell'arte dolciaria: si tratta di una rivisitazione della ricetta della Prekmurska Gibanica, una tradizionale specialità slovena, che lo scorso aprile è stata insignita del titolo di miglior gelato del Paese. Una prelibatezza irresistibile, ideale per rinfrescarsi durante le calde giornate estive, che può essere gustata ogni giorno presso il Caffè Dolce Vita, il lounge bar del Perla Casinò & Hotel.