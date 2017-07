Verdid'Estate: a Gorizia "Alice nel paese delle meraviglie", ultimo appuntamento del cartellone Young

GORIZIA - Ultimo appuntamento con il cartellone Young di Verdid’Estate: la sezione per bambini e famiglie della prima stagione estiva del Teatro si concluderà mercoledì 2 agosto con 'Alice nel paese delle meraviglie', che la Compagnia Teatro delle Correnti di Padova metterà in scena alle 20.30. Una rappresentazione spassosa e colorata tratta dall’omonimo romanzo di Lewis Carroll, che riesce nel duplice scopo di coinvolgere i bambini e porre l’attenzione sulla bellezza di un utilizzo divertito del linguaggio delle parole. Il divertente Cappellaio Matto, lo sbadato topo, il pauroso Bianconiglio, l’eccentrico Bruco popoleranno la scena, riempiendola di sorrisi e meraviglie. Tra tutti i personaggi spiccherà ovviamente Alice, piccola peste piena di forza e capacità di ribellarsi. I biglietti per tutte le proposte di Verdid’Estate costano tre euro, senza prevendita.

Gli ultimi appuntamenti

Completeranno il cartellone di Verdid’Estate quattro concerti della rassegna Cantaquartieri della scuola GoMusic: lunedì 21 agosto 'Le quattro stagioni in musica: primavera ed estate', giovedì 24 'Le quattro stagioni in musica: autunno e inverno', lunedì 28 'I grandi successi delle colonne sonore' e giovedì 31 'Musica…l nel cinema', sempre alle 20.30.