"Nei suoni dei luoghi": a Turriaco il Trio Ciospeghe

TURRIACO - Il festival musicale 'Nei Suoni dei Luoghi', resta in provincia di Gorizia, con un nuovo appuntamento, venerdì 28 luglio alle 20.45 nella Chiesa di San Rocco (Piazza Libertà) a Turriaco, realizzato in collaborazione con il Conservatorio di Musica 'A. Steffani' di Castelfranco Veneto. Sul palco del Festival, organizzato dall’Associazione Progetto Musica con il contributo della Regione Fvg, la sponsorizzazione delle Bcc del Fvg, il sostegno delle Fondazioni CRTrieste e Friuli e dei Comuni partecipanti, sarà la volta del Trio Ciospeghe composto da Petra Seganfreddo, Alessia Tonietto e Miriam Costa.

Il programma della serata

Tre flauti, che suonano regolarmente insieme, per un repertorio che procede dal linguaggio della classicità (attraverso alcune efficaci trascrizioni) per poi accostarsi a linguaggi e stili diversi fino al titolo floreale del compositore contemporaneo Crivellaro. Un programma caleidoscopico, visto attraverso la lente del timbro trasparente, delicato e seduttivo del flauto, che ruota attorno alle figure di Scarlatti, Haydn, Mozart, Mercadante, Kummer, Crivellaro.



Il Trio Ciospeghe

Il Trio Ciospeghe nasce nel settembre 2015 all'interno della classe di flauto del M° Raffaella Chiarini del Conservatorio A. Steffani di Castelfranco Veneto, grazie alle affinità musicali e flautistiche di Miriam Costa, Petra Seganfreddo, Alessia Tonietto e alla loro amicizia. Il Trio nel giugno 2016 partecipa al Concorso 'A tutto flauto' di Treviso e vince il Primo premio. A ottobre conquista il secondo premio, primo non assegnato, al concorso 'Adriatic Lng dà il La ai giovani musicisti veneti', sezione musica da camera, e si esibisce alla cerimonia di premiazione nella Sala Apollinea Grande del Gran Teatro La Fenice di Venezia. Nel maggio 2017 vince il Primo Premio al Concorso Internazionale di Musica Città Murata di Cittadella.

Prossimo appuntamento

Prossimo appuntamento di 'Nei Suoni dei Luoghi' a Pavia di Udine, martedì 1 agosto alle 20.45. Villa Beretta - una dimora da duecento anni di storia - nella frazione di Lauzacco (via del Molino 5) ospiterà l'Aratos Trio, clarinetto, viola e pianoforte. In caso di pioggia il concerto sarà spostato alla Chiesa di Sant'Agata.

Info Associazione Progetto Musica: www.neisuonideiluoghi.it - T. 0432 532330 – info@associazioneprogettomusica.org