Antonio Onorato in concerto alla Vineria Vencò

VENCÓ - È fra i pochissimi italiani ad aver suonato al 'Blue Note' di New York, spazia dal jazz al jazz-rock, fino alla world music. Ha suonato con Pino Daniele, Toninho ​Horta, Jaems Senese, solo per citarne alcuni e inciso 24 dischi in 25 anni di carriera. Stiamo parlando di Antonio Onorato (chitarra acustica e Yamaha ‘breath guitar’) che il prossimo 4 agosto sarà ospite di Vineria Vencò (località Vencò 1). Si comincia alle 20 con un aperitivo di benvenuto in cantina. Il concerto, invece, comincerà alle 20.30. Più tardi, alle 21.45 è in programma un gran buffet della Vineria.

