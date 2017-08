La Pro Gorizia è ripartita dal Bearzot

GORIZIA - Dopo la lunga pausa estiva lunedì 31 luglio la Pro Gorizia è tornata a sudare sul campo dello stadio 'E.Bearzot' della Campagnuzza in vista dell'avvio della nuova stagione di Promozione. E' quindi iniziata l'avventura anche per i tifosi che hanno accolto i nuovi arrivi e ritrovato i giocatori confermati. Musica, applausi, sorrisi e brindisi. Il momento clou della serata è stato al termine dell'allenamento quando si è svolto 'RiparTiAmo' la presentazione ufficiale della società biancazzurra. Ad aprire la serata, presentata da Igor Pezzi, sono stati il Presidente Giulio Mosetti e la vice Presidente Emanuela Gallino che hanno introdotto quelli che saranno i piani per questa stagione. In seguito è stata data la parola alle autorità presenti, il Sindaco Rodolfo Ziberna, il Vice-Sindaco e assessore allo Sport Stefano Ceretta, Il consigliere regionale del comitato regionale Figc Gastone Giacuzzo e la rappresentante del Coni di Gorizia Alessandra Piacentini. Dopo i momenti istituzionali è stato il momento dei calciatori della prima squadra e i componenti dello staff tecnico che sono scesi uno dopo l'altro dalle scale dello stadio applauditi dalle persone presenti. La serata si è poi conclusa con un momento conviviale e il rinfresco.