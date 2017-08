Migranti: 75 da Gorizia verso Abruzzo, Lombardia e Piemonte

GORIZIA - Il ministero dell'Interno ha disposto il trasferimento di 75 richiedenti asilo da Gorizia in Abruzzo, Lombardia e Piemonte. Lo rende noto la Prefettura isontina che già nelle scorse settimane aveva sollecitato il Viminale ad alleggerire la situazione. I migranti verranno equamente suddivisi tra Abruzzo, Lombardia e Piemonte. Il sistema d'accoglienza provinciale di Gorizia non è più in grado di assorbire i continui arrivi dalle frontiere terrestri e anche ieri notte una settantina di richiedenti asilo fuori convenzione ha dormito all'addiaccio in piazza Vittoria di fronte alla Prefettura di Gorizia. Il trasferimento dei richiedenti asilo - tutti identificati, foto segnalati e in possesso di certificazione medica - avverrà in collaborazione con la Questura, utilizzando pullman.