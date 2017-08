Grado balla con «Tivoli by Night»

GRADO – Giovedì 10 agosto allo stabilimento Tivoli, la terza ospite delle serate Tivoli by Night, Lady Oyadi un artista interessante con l'uscita del suo nuovo singolo Remedy (Remixato anche da Federico Scavo) punta alle migliori classifiche del panorama deep house. Stefania Piangatelli aka Oyadi si forma musicalmente fin da giovane attraverso molteplici influenze, dal funk alla techno, dall’afrojazz all’house, alla riscoperta delle proprie origini, creando un ponte fra Europa e Africa.

I suoi live set, mai standard ma sempre di ricerca, offrono un’esperienza sonora e ritmica calda come la deep house, intensa come l’ house old-style, divertente come l’electro-club.Il locale rivoluzionato ed esclusivo, situato sulla splendida spiaggia «Costa Azzurra» di Grado, Stabilimento Tivoli si è rifatto il look con ampliamenti della struttura, nuovo impianto audio e giochi di luce faranno del tuo giovedì una serata unica. La proposta musicale è stata una delle caratteristiche che ha contraddistinto maggiormente questo progetto da tutti gli altri, si parte da una house music molto raffinata fino ad arrivare sonorità tech house. Resident Djs: Feeling djset, AlexDB: Alessandro Di Benedetto, AlbyMareska: Alberto D. Marega. Info e prenotazioni: 338 5429875. Ingresso gratuito e vietato ai minori di anni 18.