"Park Wine Party" al Park Casinò & Hotel di Nova Gorica

NOVA GORICA - Un’armonia di gusti e fragranze, un bouquet di sapori e aromi per celebrare la qualità inconfondibile della tradizione enogastronomica slovena. A Nova Gorica, in una location suggestiva situata nel cuore delle zone vinicole della regione Primorska - Valle del Vipacco, Collio Sloveno, Carso e Istria Slovena - venerdì 25 agosto dalle 20 si potranno incontrare rinomati produttori di vino insieme ai migliori Chef del Gruppo Hit.

Food & Beverage

Per l’edizione di quest’anno è stata annunciata la presenza di 18 rinomati produttori di vino da 4 regioni vitivinicole con più di 60 etichette di bianchi, rossi, rosati e bollicine. In più 6 chef de cuisine della Hit prepareranno piatti prelibati tipici delle regioni. Tra questi ultimi ci sarà anche Tadej Jug, giovane Chèf dell’Hotel Perla, da pochi mesi entrato a far parte della Nazionale Slovena Cuochi, che creerà abbinamenti gustosi con i vini presenti per deliziare il palato degli ospiti.

Novità: ogni visitatore potrà scegliere il suo vino preferito e proporlo come candidato per il miglior vino secondo il parere degli ospiti.

Live music

Una festa all’aperto nel rigoglioso giardino del Park l’ultimo venerdì di agosto, per salutare l’inizio della vendemmia. Live music con DJ Martin Bonè e la Big Band Nova con Tinkara Kovač e Paola Rosato.

Biglietti

Prezzo del biglietto in prevendita 25 euro e il giorno dell’evento 30 euro. I biglietti sono disponibili in tutti i punti vendita Eventim (anche su www.eventim.si), al centro Park e sito www.thecasinopark.com. L’organizzatore si riserva il diritto di modificare il programma della serata senza alcun preavviso. Il numero di biglietti è limitato. In caso di maltempo l’evento non si svolgerà, il costo dei biglietti già acquistati sarà rimborsato.