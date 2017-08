Sun&Sound Festival: il duo Angelica Lubian e Matteo Canciani in "Orsetti Chiacchieroni"

GRADO – Terzo appuntamento a ingresso libero nel centro storico di Grado per il festival Sun&Sounds, promosso dal Comune di Grado e organizzato da Mpmusica e The Groove Factory. Sabato 5 agosto alle 21.30 in Campo dei Patriarchi il duo Angelica Lubian e Matteo Canciani proporrà 'Orsetti Chiacchieroni'.

Angelica Lubian e Matteo Canciani

Angelica Lubian è una cantautrice e musicista udinese che predilige la chitarra acustica esibendosi in tutta Italia in locali della scena artistica nazionale sia in 'gruppo' sia in veste di solista acustica. Matteo Canciani, cantautore e musicista friulano, ha iniziato la sua attività musicale con gruppi cover suonando pezzi di Oasis, Blur, Radiohead, Verve, Beatles e Coldplay, ma quasi subito a questi si sono affiancate le prime composizioni fino ad arrivare ad un repertorio costituito esclusivamente di brani originali. Assieme, i due proporranno un repertorio di brani inediti e cover rimangiati in chiave pop elettro-acustica.

Biglietti

E sono aperte le prevendite su Vivaticket e Mailticket per i prossimi concerti di Sun&Sounds in Diga Nazario Sauro: domenica 13 agosto l’indimenticabile voce che ha fondato e reso famosi i Matia Bazar in Italia e nel mondo, la voce che ha consacrato alla storia brani come 'Stasera che sera', 'Cavallo bianco', 'Per un'ora d'amore', 'Vacanze romane', 'Ti sento': Antonella Ruggiero. Mercoledì 23 agosto Giuliano Palma, che con 'Groovin' animerà la serata gradese sprigionando la sua energia coinvolgente. A chiudere la prima edizione di Sun&Sounds Festival 2017, domenica 3 settembre Marina Rei.

Sun&Sound Festival 2017 è promosso dal Comune di Grado, con l’organizzazione di MPmusica e The Groove Factory, il sostegno della Regione Fvg e della Camera di Commercio di Gorizia, il patrocinio di PromoTurismoFvg; media partner Radio Latte e Miele e Udinese Tv. Info: www.sunandsoundsfestival.it; info@sunandsoundsfestival.it