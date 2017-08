Hitstars.it inaugura il Black Jack Live Perla

GORIZIA - Non c’è 2 senza 3: dopo Roulette e Punto Banco, Hitstars.it, il portale di e-gaming firmato Hit, annuncia l’inserimento del Black Jack nel Casinò Live, la sezione dedicata al gioco 'dal vivo'. La formula è quella di sempre, basata sul collegamento in diretta dallo studio Perla in collaborazione con Medialive Casino, software house specializzata in giochi live, per consentire anche agli utenti connessi da tablet, smartphone e PC di vivere la magica atmosfera che si respira in uno dei casinò più importanti d’Europa.

Black Jack

Con l’inserimento del Black Jack, l’esperienza di gioco offerta da Hitstars.it diventa ancora più completa e appagante. Il Black Jack ha un fascino unico, che ha entusiasmato intere generazioni di giocatori in ogni parte del mondo: si dice che anche Napoleone Bonaparte ne fosse un grande appassionato. La sua origine suscita ancora oggi dibattiti e teorie: il gioco sarebbe nato in Francia nel XVII secolo, con il nome di 'Vingt-et-un' (ventuno), ossia il punteggio massimo di ogni giocata. La formula originale è stata più volte modificata e il termine Black Jack è stato coniato negli Stati Uniti, per identificare l’accoppiata di carte formata da asso e fante di picche che un tempo decuplicava la vincita. Da allora, il Black Jack è riuscito a passare indenne tutte le mode fino ad approdare online, diventando immediatamente uno dei giochi più cliccati. Grazie a Hitstars.it è disponibile anche in versione Live: l’adrenalina e le emozioni del casinò, unite alla praticità e alla comodità del web.

Casinò Live

«Il Casinò Live è da sempre l’elemento distintivo della nostra piattaforma – ha dichiarato Zvonko Petje, direttore del portale di gioco Hitstars.it – ed è un segmento in crescita in tutto il mondo. Il Black Jack era il tassello mancante: abbiamo sostenuto un investimento importante per implementarlo e ci sono voluti 2 mesi di duro lavoro. Oggi però siamo orgogliosi di poterlo offrire ai nostri utenti che, oltre ad apprezzare l’offerta di gioco del portale, si affidano con tranquillità alla sicurezza e alla professionalità garantite dal Gruppo Hit».

«La collaborazione tra Medialive e Gruppo Hit, nata nel 2014, si rafforza e prosegue oggi con l'aggiunta del Black Jack Live» ha commentato Angelo De Gobbi, head of business development presso Medialive. «Hitstars.it è ora l'unico casinò fisico, autorizzato ad operare in Italia, con un'offerta completa di giochi dal vivo.»



Operazione 'Black Jack Live'

Darjo Trobec, responsabile marketing Hitstars.it, spiega che «per coniugare l’aspetto interattivo con i limiti tecnici imposti dalle regole e dalle procedure del Black Jack, abbiamo adottato una soluzione 'in studio' che si sta rivelando ottimale. Con il nostro Casinò Live ci collochiamo tra i player più innovativi del mercato: la sfida è di aumentare il market share affiancando alla leadership qualitativa anche una leadership quantitativa. In futuro potremmo anche mettere il nostro know-how a disposizione di terzi, sia per la gestione operativa dei singoli giochi che per l’intero pacchetto del Live». L’operazione 'Black Jack Live' riconferma ulteriormente l’orientamento del portale verso un modello di business basato sulla sinergia tra gioco online e gioco nei casinò: «abbiamo in previsione l’implementazione della realtà virtuale a 360° – continua Trobec – che permetterà ai nostri utenti di sperimentare una vera e propria immersione nel casinò, e di viverlo quindi da veri protagonisti. Un modo per consentire anche ai più giovani, che generalmente prediligono l’online, di scoprire il fascino senza tempo del gioco dal vivo, nei casinò, specialmente se si tratta di un centro unico per dimensioni, varietà e qualità delle proposte, come il Perla di Nova Gorica».

Accanto all’inserimento del Black Jack Live, Hitstars.it è in costante aggiornamento: di recente sono stati apportati diversi aggiornamenti all’interfaccia grafica, mentre a breve è prevista la release delle nuove slot, disponibili anche sull’App.