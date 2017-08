A Grado grande festa per il Ferragosto

GRADO - Martedì 15 agosto al Parco delle Rose via ai festeggiamenti per il Ferragosto gradese. Un evento straordinario, una grande festa che vuole regalare spettacolo, divertimento, food, drink e un cielo illuminato dai fuochi d'artificio. Tutto questo nella notte di Ferragosto in una splendida cornice gradese, in cui la festa accoglie tutti: dalle famiglie nella zona food ai più festaioli nell'arena del parco in cui si esibiranno sul palco due guest come Radio Compani: in console dj Andrea Rossini e Francesca Vitaliani, performance & dance by Dancers from Radio Company ed ancora Caliente: Hip Hop, Rnb, Reggaeton in console dj Myk e Jp, Mc Swag Mike performance & dance by Dropin con le loro ballerine e grande animazione. Una serata che cresce con gli anni e vuole diventare il simbolo del divertimenti a Grado. Alle 23.30 fuochi d'artificio , mini street food già dalle 12, chioschi birra e chiosco bollicine by Astoria.