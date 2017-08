Gorizia, tornano i concerti di «Cantaquartieri»

GORIZIA - Dal 21 al 31 Agosto arriva in città «Cantaquartieri», quattro serate musicali nel Parco del Comune organizzate dal Teatro Verdi (21, 24, 28 e 31 agosto) alle 20.30. Si esibiranno gli allievi, dagli 8 ai over 50 anni, della scuola Gomusic. I primi due appuntamenti avranno come protagoniste le canzoni legate alle quattro stagioni, nella serata del 28 agosto saranno riproposte anche le musiche del film Grease; in questa occasione oltre che a cantare gli artisti si esibiranno in simpatiche coreografie. Ecco il programma completo: lunedì 21 agosto - «Le quattro stagioni in musica: autunno e inverno», giovedì 24 agosto - «Le quattro stagioni in musica: primavera ed estate», lunedì 28 agosto - «I grandi successi delle colonne sonore», giovedì 31 agosto - «Musica… nel cinema». Biglietto unico a tre euro per ogni spettacolo, con servizio di cassa a partire da un'ora prima dell’inizio degli spettacoli, senza prevendita.