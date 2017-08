Grado, il Simposio di Mosaico Contemporaneo risplende in città

GRADO - Dopo il meraviglioso successo del Secondo Simposio di Mosaico Contemporaneo di Clauiano, che ha visto nove artiste realizzare con grande maestria dei pezzi di mosaico unici presso le sale dell'Art Exhibition Gallery, anche il Comune di Grado sarà lieto di accogliere il mirabile evento. Il mosaico «del vino» sarà ospite della Laguna presso la Casa della Musica (Piazza Biagio Marin) dal 15 luglio fino al 20 agosto. La mostra d'arte, sarà aperta al pubblico ogni sera dalle 19.30 alle 22.30. Il mercoledì e il venerdì, alle 17.30 e alle 19 si terranno corsi di mosaico e visite guidate alla Expo delle Opere, un viaggio attraverso la storia e i luoghi del mosaico nella nostra regione, dal mosaico antico al contemporaneo, per scoprire l’arte musiva. Ed il mosaico sarà uno dei protagonisti anche di Calici di stelle il 10 e l'11 agosto dalle 20 alle 24. Imperdibile evento con fragranze, sfumature e profumi della nostra regione che permetterà di assaporare l’arte del mosaico in armonia con le vere stelle dell’evento: gli eccellenti vini regionali. In collaborazione con Movimento Turismo del Vino. Info e prenotazioni: 392 7777 683 – info@clauiano.