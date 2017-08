Musica a 4 stelle 2017: X Rock Orchestra in concerto

GRADO - Ma dove è scritto che gli strumenti ad arco come i violini e i violoncelli debbano suonare esclusivamente musica classica? La risposta si chiama 'X Rock orchestra' una inedita formazione che mercoledì 9 agosto alle 21 sul suggestivo palco del Lungomare N. Sauro si esibirà con una serie di brani famosi tratti dal repertorio rock, presentando brani dei Queen, dei Leed Zeppelin e Michal Jackson in chiave 'classica' ovvero eseguiti con gli strumenti ad arco più propri ad un’orchestra sinfonica che alle canzoni. Ingresso libero grazie al sostegno del Comune di Grado, della Regione Fvg e della Fondazione Carigo.

X Rock Orchestra

Saranno in particolare le quattro scatenate 'frontladies' a catturare il pubblico dopo i successi che stanno mietendo in tutta Italia sia per la particolare miscela di suoni ma anche per l’energia di ogni esecuzione. Le quattro soliste, le veneziane Elena Borgo, Licia Vanzin, la finlandese Pia Pulkinnen e la solista, Sabina Batokhina dall Albania, verranno affiancate da una vera e propria orchestra, la Movie Camber, nella quale sono stati inseriti sintetizzatori e batteria. Un appuntamento unico quindi che, dopo la straordinaria performance di Canto Libero presso il Parco delle Rose potrà incontrare certamente il favore del pubblico che ormai costantemente segue la rassegna 'Musica a 4 Stelle' con proposte sempre alternative. La chiave del successo – sottolinea il direttore artistico Giorgio Tortora – è ovviamente legata alla qualità degli interpreti, ma anche alle splendide locations che sono presenti.