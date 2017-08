Santoro, dal Governo 18,5 milioni di euro per l'adeguamento antisismico

GORIZIA - Sono otto gli istituti superiori del Friuli Venezia Giulia che beneficeranno di contributi statali per complessivi 18,5 milioni di euro per interventi di adeguamento antisismico. È quanto conferma l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Mariagrazia Santoro, precisando che il riparto è stato inserito nello schema di Decreto del Ministero dell'Istruzione per la ripartizione delle risorse di cui alla manovra correttiva approvata dal Governo con il Dl 50/2017 per la parte relativa ad investimenti in edilizia scolastica.

«Per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - spiega Santoro - si tratta di fondi destinati al finanziamento di interventi di adeguamento antisismico in otto edifici scolastici di altrettante scuole superiori, sulla base delle priorità riscontrate dall'anagrafe dell'edilizia scolastica, recentemente aggiornata, proprio con riferimento al miglioramento e adeguamento antisismico degli edifici».

«Gli istituti interessati dagli interventi - continua Santoro - erano un tempo gestiti dalle Province, ora dalle Uti, che potranno beneficiare di queste importanti risorse" ."La programmazione regionale - conclude Santoro - unita alle notevoli risorse messe in campo dalla Regione e dal Governo consentono l'attuazione di piani di intervento molto ampi e sostanziosi, mai visti prima».



Le risorse stanziate dal Miur, attraverso un decreto che sarà firmato dal Ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, derivano da un riparto degli stanziamenti previsti a bilancio con la legge di stabilità nazionale per il 2017. Gli istituti finanziati sono: Istituto 'Max Fabiani' di Gorizia, Uti Alto Isontino (€ 1.750.000,00); Istituto Nautico di Trieste, Uti Giuliana (€ 3.000.000,00); Iti Laboratori Pertini, UTI Alto Isontino (€ 650.000,00); Scuola Media e Liceo 'Dante' di Trieste, Uti Giuliana (€ 4.000.000,00); Liceo scientifico 'Duca degli Abruzzi' di Gorizia, Uti Alto Isontino (€ 1.400.000,00); Iti 'Zanussi' di Pordenone, Uti Noncello (€ 3.000.000,00); Iti 'Malignani' di Udine, Uti Friuli Centrale (€ 3.000.000,00), Liceo scientifico 'Marinelli' di Udine, Uti Friuli Centrale (€ 1.700.000,00).