A Lucinico si va sulle tracce della Grande Guerra

LUCINICO – Una facile escursione Nordic Walking alla scoperta dei resti della Grande Guerra, unendo il piacere della scoperta a quello della sana attività fisica all’aria aperta. Attraverso un itinerario della durata di due ore e mezza circa, domenica 13 agosto, un’esperta guida condurrà tutti i partecipanti al Monte Calvario, teatro dei tragici eventi bellici, dove ancora oggi sono visibili alcune trincee, diversi cippi, l’Obelisco ed in cima le Tre Croci, originariamente contenute in una chiesetta bombardata e distrutta. Il ritrovo è previsto per le 18 presso la Baita Alpina di Lucinico. Prenotazioni entro le 18 del giorno precedente: Giorgio Furlanich 389 8733051, giorgiofurlanich@libero.it. Costo di partecipazione: € 13 comprensivo del noleggio dei bastoncini. Gratis per i bambini sotto ai 12 anni, accompagnati da adulto pagante. Consigliato abbigliamento comodo, calzature sportive e una scorta d’acqua. Per informazioni PromoTurismo Fvg 0481 535764, 389 8733051.