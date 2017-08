"Nei suoni dei luoghi": a San Lorenzo Isontino un viaggio geografico-temporale

GORIZIA - Altro concerto in provincia di Gorizia per il 'Festival Nei Suoni dei Luoghi', organizzato dall'Associazione Progetto Musica con il contributo della Regione Fvg, la sponsorizzazione delle Bcc del Fvg e il sostegno della Fondazione CRTrieste, della Fondazione Friuli e dei Comuni partecipanti. L'appuntamento, a ingresso libero e accessibile, è all’Azienda agricola Lis Neris (in caso di maltempo ci si sposta alla Chiesa di San Lorenzo Martire, in via D'Annunzio) venerdì 11 agosto alle ore 20.45 con un interessante percorso musicale proposto dal pianista Mattia Groppello. Dopo il concerto seguiranno la presentazione e la degustazione dei prestigiosi vini Lis Neris.

Un nuovo viaggio geografico-temporale nell'universo pianistico

Il percorso di Mattia Groppello prende le mosse dalle geniali creazioni clavicembalistiche di Scarlatti, per attraversare alcune pagine fondamentali della Romantik e portarci alle soglie della modernità, incarnata da una scelta del corpus fondamentale del pianoforte di Debussy e dalle visioni giovanili del compositore russo Scriabin che dedicò al pianoforte un'attenzione continua. Un programma ricco che prevede anche la Sonata n° 3 in do magg. Op. 2 n° 3 di L. van Beethoven, la Rapsodia in si min. Op.79 n° 1 e le Variazioni su un tema di Paganini Op. 35 Vol. 1 di J. Brahms.

Mattia Groppello

Nato a Dolo nel 1999 Mattia Groppello ha iniziato lo studio del pianoforte all'età di sette anni. Ad undici anni viene ammesso al Conservatorio Steffani di Castelfranco Veneto dove inizia il suo percorso di studi dapprima con la prof.ssa Emanuela Bellio e dal 2011 sotto la guida della prof.ssa Irene Russo. Ha frequentato diverse Masterclass tenute dai pianisti quali: Jesus Maria Gomez Rodriguez e Brenno Ambrosini. Si è esibito in rassegne pianistiche tra cui: Ca' Marcello a Piombino Dese, Teatro Accademico e Sabati in Villa di Castelfranco Veneto, Studio Musica a Treviso. Dal 2012 partecipa con successo all'annuale Maratona Pianistica organizzata dal Conservatorio di Castelfranco Veneto. Nel marzo 2015 ha ottenuto il 3° Premio al Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale 'Città di Riccione' e ad agosto debutta al Festival Internazionale 'Nei Suoni Dei Luoghi 2015' a Pavia di Udine, dopo aver vinto l'audizione indetta dall'Associazione Progetto Musica e dal suo Direttore Artistico M° Enrico Bronzi.

Prossimo appuntamento

Prossimo appuntamento di 'Nei Suoni dei Luoghi' martedì 22 agosto alle 20.45 a Cervignano del Friuli con l’Orchessa d’Archi Italiana nella Villa Bresciani Attems Auersperg.

Info Associazione Progetto Musica: www.neisuonideiluoghi.it - T. 0432 532330 – info@associazioneprogettomusica.org