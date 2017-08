Ufm, pronta per la prima amichevole stagionale. A settembre grandi novità

MONFALCONE - Prima amichevole nel calendario del nuovo corso dell’Unione Fincantieri Monfalcone: venerdì 11 agosto alle 19, presso lo stadio di via Boito a Monfalcone, gli uomini guidati dal mister Paolo Trentin sfideranno la Pro Gorizia in vista della nuova stagione. L'ingresso è gratuito. La squadra ha cominciato la preparazione per la nuova stagione il 1° agosto, occasione in cui i giocatori e il nuovo Direttivo della società hanno incontrato le istituzioni per l’ufficiale calcio d’inizio con la storica triade dirigenziale.

In vista della presentazione del 2 settembre

La presentazione al pubblico delle rose per la stagione 2017-2018 e dei membri della dirigenza (il presidente Gabriele Montanari, il direttore generale Federico Gangi, il responsabile finanziario Massimiliano Montanari e il responsabile della comunicazione Michele Zucchini) si terrà presso il centro commerciale Emisfero Belforte di Monfalcone sabato 2 settembre alle 16. L’evento sarà presentato da Massimo Radina di Telefriuli e saranno presenti Otello Di Remigio e Loris Pradella in rappresentanza della Milan Academy, novità assoluta della nuova gestione societaria.

Percorsi di formazione con Askii Brainery

Il direttivo appena insediato ha introdotto importanti servizi per il territorio monfalconese intraprendendo la pianificazione di percorsi formativi dedicati a giocatori, famiglie e tifosi targati Ufm, senza però escludere la partecipazione di tutta la cittadinanza; l'iniziativa, volta all’integrazione della formazione del corpo e della mente, nasce dalla collaborazione con l’associazione culturale Askii Brainery per l’educazione permanente.

Iscrizioni ai settori giovanili

Attualmente la società sta raccogliendo le iscrizioni per le squadre giovanili (bambini dai 5 ai 12 anni), affiliate alla Milan Academy, in linea con il progetto formativo e sportivo intrapreso a lungo termine. Per formalizzare l'iscrizione è possibile recarsi presso i locali dello stadio dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19, oppure telefonando allo 0481 281430 nei medesimi orari.