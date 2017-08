In arrivo la 27ma edizione delle Serate Musicali a Villa Codelli

MOSSA - Cinque i concerti delle Serate Musicali la cui 27ma edizione si terrà nell’affascinante, tradizionale cornice di Villa Codelli a Mossa, realizzata, come di consueto, dall’Azienda Codelli e dal Comune di Mossa con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e in collaborazione con: Associazione Musicale Aurora Ensemble, Conservatorio di Musica 'G. Tartini' di Trieste, Fondazione Lilian Caraian, Associazione Internazionale dell’Operetta – Fvg, Centro Culturale Sperimentale Lirico Sinfonico di Lignano Sabbiadoro, Circolo Culturale Jacques Maritain, Associazione Culturale Tavola Sferica, Verein Freundes des Ensembles Pro Musica Salzburg, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e Pecar Piano Center. Tutti i concerti, a ingresso gratuito con offerta libera, inizieranno alle 21.



Concerto di apertura venerdì 18 agosto

La direzione artistica della manifestazione, dedicata alla memoria del m° Alfredo Marcosig, è affidata al m° Romolo Gessi e il programma anche quest’ anno coniuga diversi generi musicali, promuove giovani talenti e celebra importanti anniversari. Concerto di apertura venerdì 18 Agosto all’insegna della Grande Musica da Camera. Protagonista il Duo Sinagra Cossi, composto dalla violoncellista Marianna Sinagra e dal pianista Lorenzo Cossi, impegnato nell’esecuzione delle Dodici variazioni su 'Ein Mädchen oder Weibchen' da 'Die Zauberflöte' di Mozart op. 66 e della Sonata in fa maggiore per violoncello e pianoforte op. 5 n. 1 di Ludwig van Beethoven, nonché della Sonata in la minore per violoncello e pianoforte op. 36 di Edvard Grieg.

Secondo concerto sabato 19 agosto

Sabato 19, invece, 'Ti racconto una storia': brani per pianoforte a quattro mani affidati ad Alessandra Sagelli e Cristina Santin. Verranno proposti al pubblico Sei Piccoli Pezzi di Ottorino Respighi, Dolly Suite op. 56 di Gabriel Fauré, Petite Suite di Claude Debussy e Six Pièces enfantines op. 34 di Anton Arensky. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Centro Culturale Sperimentale Lirico Sinfonico di Lignano Sabbiadoro.

Terzo concerto domenica 20 agosto

Per il terzo concerto, domenica 20, 'Giovani talenti. Flautisti premiati al Concorso Caraian 2017'. I flautisti Milica Tomić (3° Premio) e Marco Obersnel (1° Premio), accompagnati dai pianisti Sladjana Aćimović e Luca Chiandotto eseguiranno la Sonata per flauto e pianoforte FP op. 164 di Francis Poulenc, Fantasia brillante per flauto e pianoforte sui motivi della 'Carmen' di Bizet di François Borne e la Sonata per flauto e pianoforte op. 94 di Sergej Prokofiev. La Serata è organizzata in collaborazione con la Fondazione Lilian Caraian e il Conservatorio di Musica 'G. Tartini' di Trieste.

Penultimo appuntamento sabato 26 agosto

'Lo splendore del Barocco. Telemann e il suo tempo' è la proposta in programma sabato 26 agosto, che vuole così celebrare il 250° della scomparsa del grande compositore e organista tedesco (Magdeburgo, 14 marzo 1681 – Amburgo, 25 giugno 1767). Di scena l’Orchestra da camera del Friuli Venezia Giulia con i solisti Giorgio Di Giorgi (flauto) e Benjamin Bernstein (viola) che, diretti dal m° Romolo Gessi, saranno impegnati nell’esecuzione della Suite in la minore per flauto e archi TWV 55:A2 e del Concerto in sol maggiore per viola e orchestra TWV 51:G9 di Georg Philipp Telemann. Completeranno il programma il Concerto grosso in sol maggiore op. 6 n. 1 di Georg Friedrich Händel e la celeberrima Aria dalla Suite n. 3 BWV 1068 di Johann Sebastian Bach.

Ultimo appuntamento domenica 27 agosto

La 27.a edizione delle Serate Musicali a Villa Codelli si concluderà domenica 27 agosto con 'Amori e divertimenti d’operetta', un allestimento curato dall’Associazione Internazionale dell’ Operetta – Fvg di cui saranno protagonisti il tenore Andrea Binetti e il soprano Ilaria Zanetti, accompagnati al pianoforte dal m° Corrado Gulin. Il programma proporrà arie e brani celeberrimi i cui autori vanno da Wolfgang Amadeus Mozart a Domenico Modegno, passando per Franz Lehár, Jacques Offenbach, Franz von Suppé, Virgilio Ranzato&Carlo Lombardo, Mario Pasquale Costa, Imre Kálmá, Ralph Benatzky, Robert Gilbert&Robert Stolz, Charles William Murphy&Dan Lipton, Michael William Balfe e Pál Abrahám.