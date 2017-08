Esce di strada all'alba: 47enne muore sul colpo

FARRA D'ISONZO - Un uomo di 47 anni di Gradisca d'Isonzo morto a seguito delle gravi ferite riportate nello schianto avvenuto all'alba di domenica sullo stradone della Mainizza, a Farra d'Isonzo. La vittima, come riferisce il Gazzettino, è Alfonso Nacchia, che al momento dell'incidente si trovava a bordo di una Volkswagen Golf.



Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Gradisca d'Isonzo, giunti sul luogo dell'incidente per i rilievi e la viabilità, l'uomo ha perso il controllo della Golf che si è schiantata contro il muro di una casa. Sullo stradone della Mainizza anche i vigili del fuoco e l'equipe medica del 118 con una ambulanza e l'elicottero decollato dalla Centrale operativa di Udine.

Purtroppo per Nacchia non c'è stato nulla da fare. Stava tornando a casa dopo aver terminato il suo turno di lavoro di notte. L'incidente è successo intorno alle 6.45 di domenica 13 agosto. A causare la tragedia potrebbe essere stato un colpo di sonno.