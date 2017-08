A Gorizia il concerto di Ferragosto con l'ensamble Antonio Vivaldi di Venezia

GORIZIA - Martedì 15 agosto alle 21, presso il Giardino di Palazzo De Grazia di Gorizia, avrà luogo il Concerto di Ferragosto con l’Ensamble Antonio Vivaldi di Venezia. L’Ensemble Antonio Vivaldi, composto da Sokol Precalori (primo violino), Fabrizio Scalabrin (secondo violino), Andrea Moro (viola) Antonio Galligioni (violoncello) e Leonardo Galligioni (contrabbasso), nasce dall’incontro di musicisti diplomati che svolgono attività concertistica a livello internazionale, collaborando con i maggiori Enti Lirico-Sinfonici italiani. Sede abituale dell’Ensemble è la Chiesa di San Giacomo di Venezia, ritenuta la più antica della città lagunare. Il repertorio del quintetto d’archi, che ha riscosso ovunque i più vivi consensi del pubblico e della critica, spazia dall’età barocca a quella moderna, con una particolare attenzione a tutta l’opera strumentale e vocale di Antonio Vivaldi e dei maggiori compositori veneziani del ‘700, con e senza solista. Nel concerto in programma a Gorizia l’Ensamble Antonio Vivaldi eseguirà musiche di G.F. Handel, A Vivaldi. G. Bottesini, J.S. Bach, K. Jenkins, A. Piazzolla, S. Joplin, E. Morricone, e N. Rota. La serata è a ingresso libero. In caso di pioggia il concerto sarà effettuato nella Sala Concerti di Palazzo De Grazia. L’evento è organizzato dalla Casa delle Arti di Gorizia, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Gorizia e la BCC – Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico Farra e Capriva. Per informazioni: Casa delle Arti di Gorizia di Gorizia, Maestro Claudio Liviero 328/94 64 270, claudio@ccmg.it.