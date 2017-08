Ussai, emergenza urologi ospedali AAS2 Bassa Friulana-Isontina

GORIZIA - Il MoVimento 5 Stelle denuncia l'ennesima emergenza scoppiata nell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina.«Dopo l'incapacità dimostrata nel garantire le urgenze pediatriche negli ospedali della Bassa Friulana-Isontina, adesso la direzione dell'AAS2 non è in grado di garantire neanche più le urgenze urologiche. È ormai fatto assodato e noto a tutti - sottolinea il consigliere regionale pentastellato Andrea Ussai - che durante l'estate in tutti i fine settimana nell'Azienda sanitaria AAS2 manca lo specialista urologo per garantire le prestazioni urologiche urgenti in ognuno dei quattro ospedali». Nel periodo 13-20 agosto nessuna prestazione urologica di tipo urgente viene garantita in nessuno dei quattro ospedali dell'Azienda - Palmanova, Latisana, Monfalcone, Gorizia - in un territorio che si estende per circa 100 km e che ha un bacino d'utenza normalmente di 250mila persone, ma che durante il periodo estivo arriva a quasi 1 milione.

«È questo il nuovo modello di sanità - si chiede Ussai - che il direttore generale Pilati attraverso la nuova riforma sanitaria sta garantendo ai residenti, e non solo, del Friuli Venezia Giulia?. L'assessore Telesca - aggiunge - sicuramente si giustificherà dicendo che non è successo niente e che tutto va bene. Ma tutto bene evidentemente non sta andando, essendo l'AAS2 l'unica Azienda dove mancano queste figure specialistiche perché il direttore Pilati le ha fatte fuggire, o perché non è stato in grado di trattenerle, oppure perché non è stato in grado di assumerle. Ci chiediamo invece se tutto ciò non faccia parte di un progetto ben preciso per togliere ulteriori servizi agli ospedali di rete. Ci chiediamo ancora una volta se il direttore generale Pilati sia solo l'esecutore di un progetto che arriva dall'alto targato Telesca-Serracchiani. Se così non fosse - conclude Ussai - ancora una volta verrebbe stata dimostrata la sua totale incapacità di amministrare un'Azienda sanitaria».