Puppet Festival 2017, a Grado e Aquileia omaggio a Chaplin e Pennac. Guest star il maestro di marionette Jordi Bertran

GRADO - Dal 21 al 26 agosto, a Grado e Aquileia si rinnova l’appuntamento con l’edizione 2017 del Puppet Festival, promosso dal Centro Teatro Animazioni Gorizia e diretto da Roberto Piaggio. E’ il festival storico del Teatro di Figura e d’Animazione centro-europeo, crocevia per artisti internazionali del settore. Una vetrina che, accanto agli spettacoli classici ‘di baracca e burattini’, esplora le nuove tendenze delle Figure. Lo farà quest’anno con un'attenzione particolare alle produzioni straniere, a cominciare dall’artista spagnolo Jordi Bertran, fra i più noti e apprezzati marionettisti del nostro tempo, impegnato in un omaggio a Chaplin e ai suoi indimenticabili personaggi. E con la compagnia slovacca Divadlo Piki, che portera’ in scena 'Il cane vagabondo', l’affettuoso omaggio ad 'Abbaiare stanca' di Daniel Pennac in scena lunedì 21 agosto, alle 21 alla Diga Nazario Sauro: sarà questo l’evento inaugurale del Puppet Festival 2017, un’occasione per scoprire l’arte raffinata di questa compagnia sulla scia della grande tradizione mitteleuropea del Teatro di Figura.

Esplorando il cartellone...

E il giorno successive Divadlo Piki esplorerà a teatro il mistero della nascita con la pièce 'Nove Mesi', in programma martedì 22 agosto nella Spiaggia principale Git (Velarium) alle 17.30. Sempre martedì, alle 21 in Campo Patriarca Elia riflettori su 'Fagiolino e Sganapino garibaldini', uno spettacolo del burattinaio Mattia Zecchi, fra i più applauditi dell'ultima generazione, con testo e spunto insolito, in cui le ‘maschere’ tradizionali bolognesi si mescolano alla storia dell’unità d’Italia e alle imprese di Garibaldi.

Mercoledì 23 agosto alle 19 in Calle Tognon ancora un appuntamento internazionale: dalla Slovenia Zapik Gledališce presenta 'Cappuccetto rosso', una rilettura colorata e divertente della fiaba dei fratelli Grimm, dove il lupo è la vera star dello spettacolo, con tanta musica dal vivo e con i piccoli spettatori chiamati a partecipare e a contribuire al felice esito della storia. Mercoledì 23 agosto ancora una originalissima proposta: alle 21 i Giardini Marchesan si trasformano nel set di 'All’inCirco varietà', la produzione della Piccola Impresa Per Produrre Umorismo dove comicità, acrobazia e follia si mescolano con verve pirotecnica in un varietà surreal-popolare con personaggi bizzarri e assurdi.

Giovedì 24 agosto si parte alle 19 in Calle Tognon con il 'Racconto d’estate' di Teatro Medico Ipnotico: il burattinaio Patrizio Dall’Argine ci porterà a conoscere i figli di celebri burattini, dall’emiliano Sandrone al francese Guignol, costretti a passare l’estate in città con altri amici, giocando sotto a un ponte. Un normale pomeriggio di canicola - ispirato ai film di Francois Truffaut - dove la realtà supera la fantasia trasformando la noia in avventura. Alle 21, nella Diga Nazario Sauro uno degli appuntamenti più attesi: l’artista spagnolo Jordi Bertran, maestro della marionetta a filo corto, sarà di scena con 'Circus', uno spettacolo di clownerie e marionette in cui rende omaggio al genio di Charles Chaplin utilizzando marionette ispirate ai personaggi dei suoi film, animate magistralmente. Ogni gesto, ogni sguardo, ogni passo sono studiati con profonda accuratezza, con l’obiettivo di sedurre il pubblico e generare coinvolgimento e partecipazione. Nel corso della sua lunga carriera Jordi Bertran ha ottenuto prestigiosi premi internazionali, partecipando ai maggiori festival del pianeta.

Gran finale, per la vetrina gradese del Puppet Festival, venerdì 25 agosto: nella Spiaggia principale Git (Velarium) alle 17.30 Alberto De Bastiani presenta 'La bella Fiordaliso e la strega Tirovina': le più belle fiabe dei fratelli Grimm, tracciano la strada della nuova produzione dell’artista che mischia la ricca tradizione del teatro dei burattini con il ritmo e la complessità della vita di oggi. E in serata, con doppio spettacolo alle 19 e alle 21 nell’ Auditorium 'Biagio Marin', ecco la suggestiva performance di Antonio Panzuto, 'L’atlante delle città', realizzata su adattamento in versi e per la regia di Vasco Mirandola. Attraverso un’incredibile macchina scenica che si apre e si trasforma sotto gli occhi dei bambini, racchiusa in una sorta di tenda del deserto, appariranno le 'Città Invisibili'. L’atlante delle città nasconde meraviglie: si parte per un viaggio curioso e illuminante dove alla dimensione del sogno si affianca una riflessione attenta e vivace sui problemi delle città contemporanee. Lo spettacolo prevede n massimo di 80 persone per ogni rappresentazione, prenotazioni al nr. 335 1753049 da lunedì 21 agosto, dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.

Edizione 2017

L'edizione 2017 sarà sempre piu’ coinvolgente, il Puppet Festival, raddoppia infatti i laboratori rivolti ai bimbi e ai loro genitori: 'Il prato dei desideri' (da lunedì 21 a venerdì 25 agosto, dalle 10 alle 12) e 'Danze d’aria' (lunedì 21, martedì 22 e giovedì 24 agosto dalle 16.30 alle 18.30) che si concluderanno con l'evento performativo Flash Art di venerdi’ 25 agosto, dalle 22 nel centro storico di Grado, dove confluiranno, per una suggestiva installazione notturna, i lavori realizzati nel corso dei laboratori. Sarà la Biblioteca civica Falco Marin a ospitare tutti gli appuntamenti condotti dall'atelierista Suomi Vinzi. Prenotazioni e iscrizioni presso la Biblioteca tel 0431 82630 biblioteca@comunegrado.it.

Due spettacoli per la giornata conclusiva di Puppet festival 2017, ad Aquileia: alle 17.30 nell’Ostello Domus Augusta va in scena la recentissima produzione CTA 'Salamelecchi', realizzata su progetto di Antonella Caruzzi e affidato in scena all’attrice Alice Melloni, per la regia di Roberto Piaggio, con scene e oggetti di Maria De Fornasari. Tratto dalla favola 'I vestiti nuovi dell’imperatore' di Andersen, lo spettacolo sollecita la visione critica degli spettatori di fronte all'ipocrisia e all'adulazione che accompagna spesso la vanità del potere. E alle 19 nel Battistero - Südhalle sipario su 'Le guarattelle di Pulcinella': un maestro di questa antica arte teatrale, l’artista Luca Ronga, ci accompagna nella tradizione più viva di Pulcinella-burattino, armato della fida pivetta - lo strumento posto sul palato del burattinaio che dona a Pulcinella la sua voce inconfondibile - fra giochi di parole e una comicità che fa esplodere il carnevalesco e il corporeo, universalmente e immediatamente comprensibile.

Puppet Festival 2017 è realizzato con il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Grado, del Comune di Aquileia e della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, con il patrocinio dell'Associazione Teatri di Figura-Agis.

L’ingresso è libero per tutti gli spettacoli, info www.ctagorizia.it tel 0481.537280.