Posa di cavi elettrici: chiusura notturna dell'autostrada

FVG - Nuovo intervento in A4 per la posa di cavi elettrici sull’elettrodotto in fase di costruzione da parte di Terna. Si tratta della terza fase (le prime due hanno riguardato la A23 in comune di Pavia di Udine e la A4 all’altezza del ponte sul fiume Torre) della stesura dei cavi, che questa volta interesserà un’area adiacente al fiume Isonzo.

I cavi dovranno attraversare l’autostrada e quindi è necessario installare una struttura di protezione. Il posizionamento della struttura verrà effettuato nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 agosto e richiederà la chiusura della corsia di sorpasso in entrambe le direzioni di marcia, dalle 21 alle 5 del mattino nel tratto Villesse-Redipuglia. Il transito, quindi, sarà possibile soltanto sulla corsia di marcia.

La notte successiva, ovvero tra giovedì 17 e venerdì 18 agosto, l’intervento verrà completato, ma in questo caso, per garantire la sicurezza di chi lavora e di chi transita, oltre alla chiusura della corsia di sorpasso dalle 21 alle 5 del mattino, ci sarà una chiusura vera e propria dell’autostrada, anche se per poche ore: dall’una e trenta alle quattro del mattino.