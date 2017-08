Musica a 4 Stelle 2017: “Canadian Sinfonietta Youth Orchestra”

GRADO - Una delle più prestigiose orchestre giovanili a livello mondiale, la 'Canadian Sinfonietta Youth Orchestra' sarà la protagonista del nuovo appuntamento di 'Musica a 4 Stelle', la rassegna musicale che si snoda a Grado lungo l’intero arco dell’estate con proposte sempre varie e di grande interesse. Lo spettacolo è previsto per giovedì 17 agosto alle 21 presso la Basilica di Santa Eufemia.

Canadian Youth Sinfonietta

Contrariamente a quanto si possa dedurre dal nome, la 'Canadian Youth Sinfonietta' è composta da giovanissimi studenti provenienti dalle maggiori scuole musicali di Honk Kong, selezionati quindi per entrare nelle fila di questa storica e prestigiosa orchestra diretta dal maestro Tak-Ng Lai, personalità di spicco nel panorama musicale cinese e riconosciuto didatta. In programma musiche sia della grande tradizione europea quali il celebre 'Adagio' di Tommaso Albinoni, e brani per il nostro sentire davvero inconsueti quali 'Moon light Bumbasa' del compositore cinese Shi Guangnan, o 'Pipa Song' ovvero un brano eseguito con lo strumento tradizionale prettamente orientale chiamato 'Pipa', ed in più con la solista vestita con il costume tradizionale in seta rossa, simbolo di felicità e senso artistico nell’esatta traduzione simbolica. La Canadian Sinfonietta Youth Orchestra e’ orgogliosa di aver suonato per la Regina Elisabetta II, durante la sua visita a Toronto nel 1997, e anche in occasione del 'Asian Heritage Month Festival', e presso il 'Rogers Center for the Canadian Airline International Chinese New Year Festival'. Nell’estate 2016 Canadian Sinfonietta Youth Orchestra ha rappresentato la Citta’ di Toronto-Markham nel programma 'Music Without Borders' per promuovere la diffusione e l’apprezzamento della musica in alcune citta’ della Cina quali Dongguan, Jiangmen, Naihai, and Foshan. Un’occasione indubbiamente interessante quindi, sottolinea il maestro Giorgio Tortora, direttore artistico di 'Musica a 4 Stelle' che pone Grado in una posizione di vertice nel panorama delle iniziative culturali-turistiche dell’intera regione, e resa altresì possibile grazie all’ impegno dell’Assessorato alla Cultura, della Regione Fvg e della Fondazione Carigo.