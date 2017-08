Verdid'Estate: la rassegna estiva del Teatro si chiude con un poker musicale curato dalla GoMusic

GORIZIA - Si chiuderà con un poker musicale Verdid’Estate, la prima stagione estiva del Teatro Verdi di Gorizia. A completare il cartellone degli appuntamenti promossi nel Parco del Palazzo municipale saranno quattro concerti della rassegna Cantaquartieri della scuola GoMusic diretta da Giorgio Magnarin. Si comincerà lunedì 21 con 'Le quattro stagioni in musica: primavera ed estate', per proseguire giovedì 24 con 'Le quattro stagioni in musica: autunno e inverno'. Il terzo concerto sarà lunedì 28 'I grandi successi delle colonne sonore', per finire giovedì 31 con 'Musica…l nel cinema', sempre con inizio alle 20.30. A esibirsi saranno gli allievi della GoMusic, che daranno prova della propria bravura e di quanto appreso nei corsi della scuola proponendo un repertorio di pezzi conosciuti e coinvolgenti. Come per le altre proposte di Verdid’Estate i biglietti costeranno tre euro, senza prevendita.