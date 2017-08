Serate musicali a Villa Codelli: "La grande musica da camera" apre la 27ma edizione

MOSSA - Venerdì 18 agosto, alle 21, primo dei cinque appuntamenti in calendario per la 27ma edizione delle Serate Musicali a Villa Codelli, realizzate dall’Azienda Codelli e dal Comune di Mossa con il sostegno delle Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Per il concerto di apertura è stata scelta 'La grande musica da camera', affidata al Duo Sinagra Cossi. La violoncellista Marianna Sinagra e il pianista Lorenzo Cossi affronteranno le Dodici variazioni su 'Ein Mädchen oder Weibchen' da 'Die Zauberflöte di Mozart, op. 66' e la Sonata in fa maggiore per violoncello e pianoforte op. 5 n. 1 di Ludwig van Beethoven (1770-1827) e la Sonata in la minore per violoncello e pianoforte op. 36 di Edvard Grieg (1843-1907). Il concerto è a ingresso gratuito con offerta libera.

Il Duo Sinagra-Cossi

Il Duo Sinagra Cossi è nato nel 2009 grazie alla passione per la musica da camera che accomuna i suoi componenti, il cui affiatamento li ha portati ad esibirsi in numerose sedi concertistiche e a partecipare con successo a vari concorsi internazionali, fra cui il Premio Vittorio Gui di Firenze, dove il Duo si è aggiudicato il 3° Premio nel 2013 e il concorso internazionale 'Johannes Brahms' di Pörtschach (Austria), dove è stato loro tributato il Premio Speciale della Giuria. Perfezionatosi alla Scuola internazionale di musica da camera del Trio di Trieste sotto la guida di Dario De Rosa, Maureen Jones, Renato Zanettovich ed Enrico Bronzi, il Duo nei prossimi mesi sarà impegnato in un ambizioso progetto discografico per l’etichetta OnClassic: la realizzazione dell’opera integrale per violoncello e pianoforte di Ludwig van Beethoven.

Edizione dedicata alla memoria di Alfredo Marcosig

Hanno collaborato a questa edizione, dedicata alla memoria del m° Alfredo Marcosig con la direzione artistica del m° Romolo Gessi, l’Associazione Musicale Aurora Ensemble, il Conservatorio di musica 'G. Tartini' di Trieste, la Fondazione Lilian Caraian, l’Associazione Internazionale dell’Operetta-Fvg, il Centro Culturale Sperimentale Lirico Sinfonico di Lignano Sabbiadoro, il Centro Culturale Jacques Maritain, l’Associazione Tavola Sferica, il Verein Freunde des Ensembles Pro Musica Salzburg, la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e Pecar Piano Center.

Il secondo concerto sabato 19 agosto

Il secondo concerto delle Serate Musicali a Villa Codelli si terrà sabato 19 e vedrà Alessandra Sagelli e Cristina Santin impegnate nell’esecuzione di brani per pianoforte a quattro mani.