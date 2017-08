Note in città: concerto della pianista cinese Victoria Wong

GORIZIA - Domenica 20 agosto alle 21 la Stagione concertistica itinerante 'Note in città' proseguirà con il Concerto della pianista Victoria Wong (Cina), che avrà luogo Gorizia, presso la Sala Concerti di Palazzo De Grazia. Tutti gli eventi previsti sono a ingresso libero.



Victoria Wong

Victoria Wong ha iniziato i suoi studi con la Professoressa Aster Lai, e successivamente con il Professore Dan Zhao Yi presso la Shen Zhen Arts School. Dal 2012 ha continuato gli studi in Canada presso la Glenn Gould School e la Young Artists Performance Academy, sotto la guida della Professoressa Marietta Orlov. Victoria ha vinto numerosi concorsi fra cui ricordiamo il National Canadian Music Competition, l’Epta International Piano Competition (Belgio), il Russian Music International Piano Competition, e il Canadian Chopin Competition’s adult division nel 2014. Con la Canadian Sinfonietta e con la Shenzhen Symphony Orchestra si è esibita in varie città della Cina (fra le quali Hangzhou, Chongqing, Shenzhen, Hong Kong), negli Stati Uniti e in Canada ed è apparsa in diverse trasmissioni televisive sia in Canada che in Cina. Nel concerto in programma a Gorizia la pianista eseguirà musica di Chopin e Liszt.

Il prossimo appuntamento di 'Note in città'

La rassegna 'Note in città' proseguirà lunedì 21 agosto a Gorizia con il concerto della Canadian Sinfonietta Youth Orchestra, orchestra da camera composta da 25 giovani musicisti professionisti diretti dal Maestro Tak-Ng Lai, docente di violino, viola e direzione d’orchestra presso la Brock University di Toronto (Canada). L’Orchestra canadese ha ricevuto numerosi premi in diversi Concorsi internazionali, registrando numerosi successi di pubblico e di critica. Nel concerto in programma a Gorizia la Canadian Sinfonietta Youth Orchestra eseguirà brani di Johann Sebastian Bach, Giovanni Battista Pergolesi, Benjamin Britten e Harry Somers.