Al via sabato 2 settembre la campagna abbonamenti

GORIZIA - Prenderà il via sabato 2 settembre la campagna abbonamenti alla stagione artistica 2017-2018 del Teatro Verdi di Gorizia. Come di consueto sarà data la precedenza alle conferme o a eventuali cambiamenti per gli abbonati alla passata stagione. Mentre per le nuove sottoscrizioni bisognerà attendere sabato 16 settembre, è da segnare sul calendario la data di sabato 7 ottobre, giorno in cui saranno messi in vendita i biglietti per tutti gli spettacoli in cartellone, sia quelli che saranno messi in scena nel 2017 che quelli in programma nel 2018. Ampia la gamma di scelta voluta dal Comune di Gorizia per soddisfare tutte le esigenze dei frequentatori del Teatro e ampliare ulteriormente il numero di spettatori. Sulla scia del riscontro positivo avuto nelle ultime due stagioni, un occhio di riguardo è riservato alle famiglie e ai più giovani, inoltre tra le novità spicca il nuovo abbonamento alla sezione Off.