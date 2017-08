Santoro, 2,2 milioni di euro per centri di aggregazione giovanile

FVG - È stato pubblicato il bando 2017 che consente di accedere ai contributi per gli interventi edilizi su immobili destinati a centri di aggregazione giovanile. Lo annuncia l'assessore a Infrastrutture e Territorio del Friuli Venezia Giulia, Mariagrazia Santoro, precisando che le domande devono essere presentata, entro il termine perentorio del 22 settembre.

Il bando è rivolto ai soggetti privati quali parrocchie, altri enti privati senza scopo di lucro, associazioni giovanili iscritte al registro, proprietari di immobili destinati o da destinare a centri di aggregazione giovanile. Sono ammissibili a contributo gli interventi edilizi inquadrabili come ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ampliamento, mentre non rientrano le spese di manutenzione ordinaria.



«Grazie ai 2.2 milioni di euro stanziati con l'assestamento di Bilancio - spiega Santoro - con questo bando si formerà una nuova graduatoria che verrà progressivamente scorsa anche agli ulteriori stanziamenti futuri che si renderanno progressivamente disponibili. Il contributo regionale sarà compreso fra i 30 mila ed i 150 mila euro, pari al 90% della spesa ammissibile. L'ultimo bando che era stato aperto a fine 2015 ha visto un finanziamento complessivo di 8,4 milioni di euro che ha consentito, attraverso 4 scorrimenti di graduatoria, di finanziare 42 interventi. Con questo nuovo bando auspichiamo di replicare il successo del precedente».



Tra i criteri premiali che saranno riconosciuti, si evidenziano gli interventi consistenti nella prosecuzione o nel completamento di opere già avviate e assistite da precedenti contribuzioni pubbliche, la realizzazione di lotti funzionali necessari al completamento dell'opera, gli interventi proposti da soggetti che hanno accordi-convenzioni per l'utilizzo del centro di aggregazione giovanile da parte del Comune nell'ambito di iniziative di particolare interesse per il rilevante impatto sociale e territoriale e di inclusione sociale in relazione alla funzione di servizio delle strutture a favore dei giovani, gli interventi necessari per il mantenimento della funzionalità dello spazio già dedicato a centro di aggregazione giovanile e compromesso da evento eccezionale o grave degrado e il non aver mai ricevuto altri contributi regionali per la medesima finalità.



Sul sito web della Regione sono pubblicate tutte le modalità per la presentazione della domanda.