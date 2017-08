Serate musicali a Villa Codelli: Giovani Talenti flautisti premiati al Concorso Caraian 2017

MOSSA - È tradizione delle Serate Musicali a Villa Codelli promuovere giovani musicisti di valore. Ed ecco quindi di scena domenica 20 agosto Giovani Talenti. Flautisti premiati al Concorso Caraian 2017. Ad esibirsi saranno i flautisti Milica Tomić, terza classificata e il vincitore Marco Obersnel. Accompagnati al pianoforte rispettivamente da Sladjana Aćimović e da Luca Chiandotto eseguiranno la Sonata per flauto e pianoforte FP 164 di Francis Poulenc (1899-1963), la Fantasia brillante per flauto e pianoforte sui motivi della 'Carmen' di Bizet di François Borne (1840-1920) e, nella seconda parte della Serata, la Sonata per flauto e pianoforte op. 94 di Sergej Prokofiev (1891-1953). Il concerto, a ingresso gratuito con offerta libera, inizierà alle 21.



I musicisti

Milica Tomić ha studiato all’Accademia di Novi Sad con Laura Levai Askin e si è perfezionata tra gli altri con Peter Lukas Graf e Janos Balint. Svolge un’intensa attività collaborando con formazioni di alto livello artistico. Il compositore Aleksandar Vujć le ha dedicato una sua composizione. Attualmente è allieva di Luisa Sello al Conservatorio di Trieste.

Sladjana Aćimović, si è diplomata all’Accademia di Novi Sad sotto la guida di Biljana Gorunović, perfezionandosi poi all’ ungherese Crescendo Summer School, dove ha ampliato la propria preparazione nel repertorio lirico. Ha suonato in prestigiose manifestazioni e istituzioni musicali e ha al suo attivo registrazioni per la Radiotelevisione serba e per quella slovena. Frequenta il biennio di Accompagnamento pianistico al Conservatorio 'G. Tartini' con i maestri Silvano Zabeo, Patrizia Tirindelli e Fabrizio Del Bianco.

Marco Obersnel ha tenuto numerosi concerti in Italia e all’estero, sia come solista che in formazioni da camera oltre che in orchestra. Primo premio al Concorso Spincich di Trieste nel 2013, ha frequentato corsi di perfezionamento con, fra gli altri, Andrea Oliva, Davide Formisano e Giampaolo Pretto. Frequenta il Biennio Specialistico Interpretativo al Conservatorio di Trieste nella classe di Pierluigi Maestri.

Luca Chiandotto è allievo del Biennio Specialistico Interpretativo al 'Tartini' nella classe di Flavio Zaccaria. Ha preso parte al progetto Erasmus e ha studiato al Mozarteum di Salisburgo con Klaus Kaufmann. Si è perfezionato con Mirian Mika, Aquiles Delle Vigne e Alessandro Taverna. Si esibisce in prestigiose sale da concerto in Italia e all’estero. Fra i numerosi premi conseguiti, il Primo Premio assoluto al Concorso Città di Palmanova - Premio Filippo Trevisan e il Primo Premio assoluto al Concorso Accademia Musicale Romana.

Le serate a Villa Codelli

La 27ma edizione delle Serate Musicali a Villa Codelli, dedicata alla memoria del m° Alfredo Marcosig, è stata realizzata con la direzione artistica del m° Romolo Gessi dall’Azienda Codelli e dal Comune di Mossa con il contributo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Hanno collaborato: Associazione Musicale Aurora Ensemble, Conservatorio di Musica 'G. Tartini' di Trieste, Fondazione Lilian Caraian, Associazione Internazionale dell’Operetta - Fvg, Centro Culturale Sperimentale Lirico Sinfonico di Lignano Sabbiadoro, Circolo Culturale Jacques Maritain, Associazione Culturale Tavola Sferica, Verein Freunde des Ensembles Pro Musica Salzburg, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e Pecar Piano Center.

Il prossimo appuntamento

Il quarto appuntamento è in calendario sabato 26 agosto con Lo splendore del Barocco. Telemann e il suo tempo. Di scena l’Orchestra da camera del Friuli Venezia Giulia e i solisti Giorgio Di Giorgi (flauto) e Benjamin Bernstein (viola). Dirige Romolo Gessi.