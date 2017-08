Il Festival del Folklore sbarca al Teatro Verdi di Gorizia

GORIZIA – Tutti pronti ai nastri di partenza per questa la e piacevolmente sorprendente edizione del 47° Festival Mondiale del Folklore. Non mancano le sorprese da parte dell’Associazione Culturale Etnos per il 47° Festival Mondiale del Folklore. Lo aveva anticipato lo stesso presidente, Stefano Minniti, in conferenza stampa lo scorso 3 agosto. Tante le novità di quest’anno e la sorpresa finale è proprio la nuova location per la mostra di disegni 'I bambini incontrano il mondo con Etnos' realizzata dagli alunni di diverse classi IV e V degli Istituti di Gorizia. Per dare più spazio e risonanza alla mostra si aprono, infatti, le porte del teatro 'Giuseppe Verdi'.

Centro città animato per i prossimi giorni

«Abbiamo pensato che, per dare il giusto rilievo ed importanza ai disegni e all’impegno dei tanti bambini che hanno partecipato al progetto, fossero più adeguati il prestigio e l’eleganza del nostro teatro cittadino. Il centro, il cuore di Gorizia dedicato al folklore e a tutte le iniziative collaterali che animeranno la città già dai prossimi giorni» – spiega il presidente di Etnos. Sempre nell’atrio del teatro è attivo anche il 'Punto Informazioni' ed uno spazio di proiezione con i video delle passate edizioni del Festival e delle parate. Gli orari di apertura fino al 31 agosto saranno dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.30.

Altri appuntamenti

Un triangolo nuovo ed interessante per l’edizione di quest’anno. Sul crocevia più centrale della città, infatti, si svolgeranno alcune delle più importanti proposte della manifestazione. Davanti al teatro, giovedì 24 agosto a partire dalle 18, introdotte dall’istrionico Igor Damilano verranno proposte le anteprime di alcuni gruppi tra Svizzera, Estonia, Cile, Montenegro e Benin. Mentre la 43.a edizione del Congresso di Tradizioni Popolari 'Pellegrinaggi tradizionali, fede e folklore' si svolgerà sabato 26 agosto alle 9 nella sala Dora Bassi, di fronte al teatro.