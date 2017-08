Burattini Garibaldini in scena al Puppet Festival: Guest star il maestro di marionette Jordi Bertran

GRADO – Prosegue fino al 26 agosto, a Grado e Aquileia, l’edizione 2017 del Puppet Festival, promosso dal Centro Teatro Animazioni Gorizia e diretto da Roberto Piaggio. E’ il festival storico del Teatro di Figura e d’Animazione centro-europeo, e nel pomeriggio di martedì 22 agosto, protagonista sarà la compagnia slovacca Divadlo Piki, impegnata in una pièce che esplora a teatro il mistero della nascita: 'Nove Mesi' andrà in scena nella Spiaggia principale Git (Velarium) alle 17.30. Lo spettacolo vuole fare chiarezza una volta per tutte: tutti i bambini - inglesi e francesi, poveri e ricchi, bianchi e neri - vengono al mondo nello stesso modo. Ma prima devono trascorrere nove mesi felici, eccitanti e qualche volta un po’ pericolosi, nelle pance delle loro mamme. Miška, il nostro piccolo eroe, attraversa tutto questo. La mamma è sempre attenta e pronta ad aiutarlo, e la pancia è un posto dove si sta bene, così bene che lui non vorrebbe abbandonarla. Da Pezinok (Slovacchia) uno spettacolo delicato e divertente, applaudito e premiato in molti Paesi. Un’occasione per scoprire l’arte raffinata di questa compagnia e un omaggio alla grande tradizione mitteleuropea del teatro di figura. L’ingresso è libero per tutti gli spettacoli, info www.ctagorizia.it tel 0481 537280.

'Fagiolino e Sganapino garibaldini'

E alle 21 in Campo Patriarca Elia, la storia irrompe in scena con 'Fagiolino e Sganapino garibaldini', uno spettacolo del burattinaio Mattia Zecchi, fra i più applauditi dell'ultima generazione, con testo e spunto insolito, in cui le ‘maschere’ tradizionali bolognesi si mescolano alla storia nazionale e alle imprese di Garibaldi. Già, perché anche Fagiolino e Sganapino, le due tradizionali maschere bolognesi, hanno dato un contributo all’Unità d’Italia. Partiti da Bologna, al seguito di Garibaldi, squattrinati e senza lavoro, i nostri eroi si sono messi in marcia animati da spirito patriottico (e anche dall’idea di guadagnare un po’ di denaro, per tirare avanti). Garibaldini strampalati, si trovano ora ad affrontare situazioni inattese e complicate. Ma pure loro avranno un posto nel farsi e nel disfarsi della Storia.

'Il prato dei desideri'

Puppet Festival 2017 raddoppia i laboratori rivolti ai bimbi e ai loro genitori: 'Il prato dei desideri' è di scena fino a venerdì 25 agosto, dalle 10 alle 12, mentre 'Danze d’aria' sarà proposto martedì 22 e giovedì 24 agosto dalle 16.30 alle 18.30. I due laboratori si concluderanno con l'evento performativo Flash Art di venerdi’ 25 agosto, dalle 22 nel centro storico di Grado, dove confluiranno, per una suggestiva installazione notturna, i lavori realizzati nel corso dei laboratori. Sarà la Biblioteca civica Falco Marin a ospitare tutti gli appuntamenti condotti dall'atelierista Suomi Vinzi. Prenotazioni e iscrizioni presso la Biblioteca tel 0431 82630 biblioteca@comunegrado.it