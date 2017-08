Fincantieri pronta per la cerimonia di 'float out' della 'MSC Seaview'

MONFALCONE - E' fissata per mercoledì prossimo, nel cantieri di Monfalcone, la cerimonia di 'float out' della nave da crociera 'MSC Seaview', di 154 mila tonnellate di stazza, seconda delle due unità gemelle di generazione Seaside costruite da Fincantieri per MSC Crociere. La cerimonia prevede l'allagamento del bacino di carenaggio elo spostamento della nave nella banchina di allestimento dove proseguirà la fase finale della costruzione. La 'MSC Seaview' entrerà in servizio a giugno 2018, facendo rotta nel Mediterraneo occidentale per la sua stagione inaugurale, per poi raggiungere il Brasile a partire da novembre 2018. Alla cerimonia parteciperanno l'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, l'executive chairman di MSC Crociere, Pierfrancesco Vago, e il Ceo di MSC, Gianni Onorato.