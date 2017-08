GRADO – Puppet Festival 2017 entra nel vivo , mercoledì 23 agosto, e trasforma il centro storico di Grado in un grande palcoscenico per I suoi spettacoli: si parte alle 19, nel cuore della città, l’antica Calle Tognon, dove sarà di scena una originalissima rilettura di ‘Cappuccetto rosso’, la fiaba ‘evergreen’ dei Fratelli Grimm, con tanta musica dal vivo e con i piccoli spettatori chiamati a partecipare e a contribuire al felice esito della storia. Ma questa volta, nell’allestimento della compagnia slovena Zapik Gledališce, è il lupo la vera ‘star’ dello spettacolo, in un gioco delle parti travolgente e interattivo … E alle 21 appuntamento nei Giardini Marchesan dove sarà allestito un vero e proprio ‘cabaret’ affidato alla Piccola Impresa Per Produrre Umorismo: ‘All’inCirco varietà’ titola la produzione dove comicità, acrobazia e follia si mescolano con verve pirotecnica in un varietà surreal-popolare con personaggi bizzarri e assurdi.

Uno spettacolo allestito per ridere e sognare

Nel progetto artistico di Domenico Lannutti e Gaby Corbo ci sono un imbonitore, una soubrette, e c’è Saverio l’oggetto del desiderio: un acrobata che vuole vivere in un mondo alla rovescia; c’è un ventriloquo muto, Frank-Stein, il mago della Maiella, con la sua assistente. Uno spettacolo allestito per ridere e sognare con la pancia, la testa e il cuore. Puppet Festival è promosso da CTA – Centro Teatro Animazioni Gorizia e diretto da Roberto Piaggio ed è realizzato con il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Grado, del Comune di Aquileia e della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, con il patrocinio di ATF - Associazione Teatri di Figura/AGIS. Si prosegue anche domani anche con ‘Il prato dei desideri’, dalle 10 alle 12, lo stage che si concluderà con l'evento performativo Flash Art di venerdi’ 25 agosto, dalle 22.00 nel centro storico di Grado, a cura dell’artista Suomi Vinzi. L’ingresso è libero per tutti gli spettacoli, info www.ctagorizia.it tel 0481.537280.