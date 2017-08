Giuliano Palma al Sun&Sounds Festival di Grado

GRADO – Sarà Giuliano Palma il quarto ospite del Sun&Sounds Festival di Grado, promosso dal Comune di Grado e organizzato da MPmusica e The Groove Factory. Mercoledì 23 agosto, alle 21.30, si ballerà in Diga Nazario Sauro grazie al coinvolgente live incentrato sui brani dell’ultimo album di Giuliano Palma ‘Groovin’ e di alcune cover rivisitate con il suo stile inconfondibile. Palma torna così al suo primo amore, reinterpretare in versione ska i brani che hanno segnato la sua infanzia, rendendo ballabile qualsiasi canzone: da Vasco Rossi a Don Backy, da Louis Armstrong a Patty Pravo passando per Elton John e i Camaleonti. Uno show travolgente all’interno del quale sarà impossibile restare fermi e non cantare i tanti successi della musica italiana e internazionale. Biglietti disponibili su Mailticket e Vivaticket. Informazioni: www.sunandsoundsfestival.it.