MOSSA – Sarà dedicato al 250° dalla scomparsa di Georg Philipp Telemann, il quarto appuntamento con la 27^ edizione delle Serate Musicali a Villa Codelli, previsto sabato 26 agosto. Nell’occasione, torna nella storica dimora di Mossa (Go) l’Orchestra da camera del Friuli Venezia Giulia, diretta da Romolo Gessi, con i solisti Giorgio Di Giorgi (flauto) e Benjamin Bernstein (viola). Del grande compositore e organista tedesco verranno eseguiti il Concerto in sol maggiore per viola e orchestra TWV 51:G9 e la Suite in la minore per flauto e archi TWV 55:A.

Un ricco programma

In programma anche il Concerto grosso in sol maggiore op. 6 n.1 di Georg Friedrich Händel (1685-1759) e la notissima Aria dalla Suite n. 3 BWV 1068 di Johann Sebastian Bach (1685-1750). Romolo Gessi, dopo aver studiato direzione d’orchestra con i maestri Kukuskin, Musin, Renzetti e Kalmar, si è perfezionato a San Pietroburgo, Milano, Pescara e Vienna. È principale direttore ospite dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, dell’Orchestra Pro Musica Salzburg e direttore musicale dell’Orchestra da camera del Friuli Venezia Giulia. Vincitore in 14 concorsi nazionali e internazionali, tra cui il Concorso Austro-Ungarico di Vienna e Pécs, ha diretto opere liriche e concerti sinfonici in Europa e in America, con orchestre e solisti di grande livello internazionale. Per Italia Uno ha diretto l’Orchestra Cantelli negli spettacoli Ice Christmas Gala 2009, Capodanno on Ice nel 2012 e nel 2013, trasmessi in oltre 20 nazioni. Docente al Conservatorio di Trieste e titolare del Corso di direzione d’orchestra all’European Conducting Academy, al laboratorio lirico OperAverona e ai Berliner Meisterkurse, è professore ospite all’Accademia di Vienna, all’Accademia Musicale di Norvegia, al Conservatoire Royal de Mons e all’International Young Artists Project. Il concerto – a ingresso gratuito con offerta libera – avrà inizio alle 21.

Per informazioni: www.codelli.it | Facebook Villa Codelli | Facebook Orchestra Fvg |