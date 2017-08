Festival Nei Suoni dei Luoghi arriva a Staranzano

GORIZIA - Nuovo appuntamento in provincia di Gorizia per il Festival Nei Suoni dei Luoghi, organizzato dall'Associazione Progetto Musica con il contributo della Regione Fvg, la sponsorizzazione delle BCC del Fvg e il sostegno della Fondazione CRTrieste, della Fondazione Friuli e dei Comuni partecipanti, con un concerto nell’Azienda agricola La Ferula di Staranzano, mercoledì 23 agosto alle 20.45. In caso di maltempo ci si sposta al Teatro Parrocchiale S. Pio.

I musicisti

Sul palco l’Etnoploč Trio, tre musicisti - Aleksander Ipavecalla fisarmonica, Piero Purich al sax soprano e tenore Matej Špacapanalla tromba che provengono dall’area italo-slovena fra Trieste, Udine e Lubiana - di alto valore artistico e tecnico con la loro musica che unisce sonoritàbalcaniche a klezmer, blues, jazz, tango a molto altro in un’unica emozione in cui le influenze restano distinte, ma indissolubilmente intrecciate. Il concerto, a ingresso libero e accessibile, è realizzato in collaborazione con il Kulturni dom di Nova Gorica. Etnoploč Trio ha partecipato a numerosi festival e rassegne in tutta Europa, tra cui ricordiamo i più prestigiosi: Udine Jazz, Mantova Jazz, Premio Andrea Parodi – Quartu Sant’Elena (Cagliari), MEI (Meeting Etichette Indipendenti)-Faenza, Tavagnacco Jazz Festival (Udine), TriesteLovesJazz (Trieste) e Festival Lent (SLO). Il trio ha inoltre collaborato, tanto per citarne alcuni, con il cantautore sloveno Vlado Kreslin, con Daniele D'Agaro, con Extra3 e la cantante istriana Tamara Obrovac. Sconfinamento in Slovenia per il prossimo appuntamento di Nei Suoni dei Luoghi che si terrà venerdì 25 agosto alle 20.30 a Nova Gorica. Nello scenario suggestivo del Castello di Kromberk si esibirà il pianista Matteo Bevilacqua con un programma sublime e ambizioso.

Info Associazione Progetto Musica: www.neisuonideiluoghi.it - T. 0432 532330 – info@associazioneprogettomusica.org