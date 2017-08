Sequestrate 300 pastiglie di yaba: un 36enne in manette

MONFALCONE - Oltre 300 pastigliedi yaba, una micidiale sostanza sintetica nota come 'Droga della pazzia' o 'droga di Hitler', sono state sequestrate dagli agenti del commissariato di Polizia di Monfalcone che hanno arrestato un cittadino bengalese - N.M., di 36 anni - che vive aMonfalcone ed é regolarmente impiegato in una ditta di carpenteria. L'uomo è stato fermato durante servizi straordinari dicontrollo del territorio, intensificati in seguito ai recentiatti di terrorismo.

La yaba é una sostanza stupefacente a base di metanfetamina

A volte viene miscelata con i residui della lavorazionedell'eroina ed è molto diffusa nei paesi asiatici (Bangladesh eIndia, in particolare). Induce mancanza di sonno per lunghiperiodi, scatena comportamenti violenti e crea subito una fortedipendenza causando gravi danni alla salute. Veniva utilizzatadall'esercito tedesco per rendere i soldati insensibili allafatica durante la Seconda guerra mondiale.