‘Musica a 4 Stelle’: serata dedicata ad Astor Piazzolla

GRADO - Sarà interamente dedicata ad Astor Piazzolla la serata di ‘Musica a 4 Stelle’ in programma giovedì 24 agosto alle 21. Chiunque ami il tango sa bene che Piazzolla fu il massimo interprete di questa musica considerata la vera bandiera argentina, eseguita nelle strade e nei locali popolari di Buenos Aires dai coloni italiani e tedeschi che in essa manifestavano la nostalgia per i paesi lontani e i ricordi di un tempo, ma non tutti sanno che Piazzolla negli ultimi anni della sua vita cercò di far entrare questi ritmi nelle vere sale da concerto trasformandoli da semplice musica da ballo a vera e propria musica da ascolto.

La location

La manifestazione, in un primo tempo programmata presso il Palazzo dei Congressi di Grado, verrà spostata all’Auditorium ‘Marin’ dall’acustica certamente migliore al fine di consentire una registrazione sonora. L’ingresso come per tutti gli altri appuntamenti sarà libero grazie al determinante contributo dell’assessorato alla Cultura del Comune di Grado, alla Regione FVG e alla Fondazione Carigo.