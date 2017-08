I Trivium in concerto a Gradisca!

GRADISCA D’ISONZO - La grande musica e la solidarietà si incontrano nuovamente al Ciao Luca Festival di Gradisca d’Isonzo (Gorizia), appuntamento che ogni estate richiama migliaia di giovani nella cittadina dell’isontino. Appuntamento di punta dell’edizione 2017 è sicuramente quello in programma, mercoledì 23 agosto, con l’unica data estiva da headliner nel nostro paese di una delle metal band più amate e seguite al mondo: gli statunitensi Trivium. L’evento, ospitato al Parco del Castello di Gradisca d’Isonzo, è organizzato da Zenit srl e Associazione Totem, con il patrocinio del Comune di Gradisca d'Isonzo-Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, l’Agenzia PromoTurismoFVG e Vertigo. I biglietti per l’atteso evento, che richiamerà molti fan anche da fuori regione dalle vicine Austria, Slovenia e Croazia, sono ancora in vendita nei punti autorizzati Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie del concerto domani a partire dalle 18. Porte aperte alle 18.30, inizio concerti alle 20 con il support act dei Bury Tomorrow.

Tutte le informazioni e i punti vendita autorizzati su www.azalea.it .