Ultimo appuntamento con la 27^ edizione delle Serate Musicali

MOSSA - Ultimo appuntamento, domenica 27 agosto, con la 27^ edizione delle Serate Musicali a Villa Codelli, all’insegna di un genere musicale molto gradito al pubblico della manifestazione. Per il concerto di chiusura, infatti, è stato scelto un allestimento curato dall’Associazione Internazionale dell’Operetta – Fvg, ‘Amori e divertimenti d’operetta’, di cui saranno protagonisti il tenore Andrea Binetti, il soprano Ilaria Zanetti e il pianista Corrado Gulin.

Il programma

Molto ricco e sfizioso il programma, in cui figurano anche Là ci darem la mano dal ‘Don Giovanni’ di Wolfgang Amadeus Mozart e Se Dio vorrà dal ‘Rinaldo in campo’ di Domenico Modugno. Gli interpreti proporranno Quando un cuore trova in cuore da ‘Il Paese del sorriso’ di Franz Lehár, Duetto della mosca da ‘Orfeo all’inferno’ di Jacques Offenbach, Mia bella fiorentina da ‘Boccaccio’ di Franz von Suppé, Oh Cin-Ci-La da ‘Cin-Ci-La’, Mia piccina, graziosa musmè e Fox della luna da ‘Il Paese dei campanelli’ di Virgilio Ranzato & Carlo Lombardo, Napoletana e Salomè, una rondine non fa primavera da ‘Scugnizza’ e Era de Maggio di Mario Pasquale Costa, L’amore sciocco da ‘La principessa della Csárdás’ di Imre Kálmán, Entrata di Sigismondo e Una principessa mi ha invitato da ‘Al Cavallino Bianco’ di Ralph Benatzky, Robert Gilbert & Robert Stolz, Oh!Oh!Antonio di Charles William Murphy & Dan Lipton, I Dreamt I Dwelt da ‘La Ragazza di Boemia’ di Michael William Belfe e È tanto bello in giro la sera andar da ‘Ballo al Savoy’ di Pál Abrahám. Il concerto – a ingresso gratuito con offerta libera – avrà inizio alle 21.

Per informazioni: www.codelli.it | Facebook Villa Codelli | Facebook Orchesta Fvg