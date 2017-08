Varata la Seaview: Serracchiani, un nuovo traguardo per l'economia del mare

MONFALCONE - «Grande emozione» e «profondo senso di gratitudine verso i lavoratori della Fincantieri e dell'indotto». Sono i due sentimenti espressi dalla presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, oggi a Monfalcone (Gorizia), in occasione del varo tecnico di Seaview, la nuova nave da crociera del gruppo MSC.

Con i suoi 323 metri di lunghezza e le 154mila tonnellate di stazza è stata presentata come la più grande imbarcazione mai costruita in Italia ed è per l'amministratore delegato di MSC Crociere, Gianni Onorato, un'ulteriore dimostrazione dell'ottimo stato di salute della "blue economy" in Italia che con le sue 185 mila aziende dà lavoro a oltre 800mila persone.

«L'economia del mare - ha ricordato Serracchiani durante la cerimonia - è un pezzo importante anche del prodotto interno lordo della nostra regione e non a caso abbiamo cercato di costruire proprio intorno ad essa un'unica linea di finanziamento che includa tutte le risorse europee, nazionali e regionali». La presidente del Friuli Venezia Giulia ha quindi annunciato che la Regione, tra qualche settimana, sottoscriverà con Fincantieri un protocollo d'intesa «che permetterà, anche attraverso la sperimentazione dello sportello regionale, di avere proprio a Monfalcone un luogo fisico nel quale andare a cercare, trovare e coltivare le competenze e le professionalità che servono per realizzare questi imponenti gioielli del mare». Tra i tasselli a supporto dell'economia del mare, ha poi aggiunto Serracchiani, c'è anche il riordino del sistema portuale regionale, con l'unione dei porti di Monfalcone e Trieste "che sarà formalizzata a breve».

All'odierna cerimonia hanno preso parte, oltre ai vertici di Fincantieri e MSC, anche i sindaci dei Comuni di Monfalcone e Trieste, Anna Cisint e Roberto Dipiazza, il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale, Zeno D'Agostino, e diverse centinaia di tecnici e lavoratori.