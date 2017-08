Festival Nei Suoni dei Luoghi sbarca a Nova Gorica

NOVA GORICA - Programma sublime e ambizioso, quello che sarà proposto dal Festival Nei Suoni dei Luoghi in collaborazione con il Conservatorio di musica ‘J. Tomadini’ di Udine e il Kulturni dom di Nova Gorica, venerdì 25 agosto alle 20.30 a Nova Gorica (Slovenia), nello scenario suggestivo del Castello di Kromberk (Grajska cesta 1). Sarà il pianista Matteo Bevilacqua a proporre l'ultima grande riflessione beethoveniana sul pianoforte, con la Sonata in do minore n.32, Op.111, accostata alla danza di polonaise, completamente trasfigurata da Chopin in una grande arcata poetica (Polacca-Fantasia in la bemolle maggiore, Op. 61). In chiusura Gaspard de la nuit, il brano raveliano più funambolico e visionario di tutta la sua produzione pianistica. Prima del concerto, alle 19.30 il Festival, organizzato dall'Associazione Progetto Musica con il contributo della Regione Fvg, la sponsorizzazione delle BCC del Fvg, il sostegno della Fondazione CRTrieste, della Fondazione Friuli e dei Comuni partecipanti, propone anche una visita guidata gratuita (in lingua italiana) alle collezioni museali del Castello di Kromberk.

