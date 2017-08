Al via la 47^ edizione del Festival Mondiale del Folklore a Gorizia

GORIZIA – I primi gruppi folkloristici hanno già fatto tappa a Gorizia e hanno dato il via all’anteprima del 47° Festival Mondiale del Folklore in programma a Gorizia fino a domenica 27 agosto.

Cresce anche il numero dei gruppi partecipanti

Saranno presenti: Aluminium Podgorica dal Montenegro, Soveldaja Università di Tallinn dall'Estonia, Villa de Alhama di Alhama de Murcia dalla Spagna, Les Anciens de la Farandole di Courtepin (Friburgo) dalla Svizzera, Ensemble Artistique National di Porto-Novo dal Benin, The State Dance Ensemble di Colombo dallo Sri Lanka, Tupa Marka di Puerto Montt dal Cile ed infine dall’Italia I Mattacchini di Mirabello Sannitico in provincia di Campobasso.

Novità, sabato 26 agosto

Ulteriore novità è la location della 43^ edizione del Congresso di Tradizioni Popolari che si svolgerà sabato 26 agosto nella sala Dora Bassi di via Garibaldi con inizio alle ore 9.00. Il Congresso verterà sul tema «Pellegrinaggi tradizionali, fede e folklore». Fino al 31 agosto il teatro Verdi ospita, invece, la mostra di disegni «I bambini incontrano il mondo con Etnos» realizzata dagli alunni di diverse classi IV e V degli Istituti di Gorizia. All’interno è presente anche il «Punto Informazioni» ed uno spazio di proiezione con i video delle passate edizioni del Festival. Gli orari di apertura sono dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.30.

Domenica 27 agosto

Nuovo orario per la 52^ Parata Folkloristica Internazionale che domenica 27 agosto prenderà il via alle ore 17.00 da corso Italia (davanti alla chiesa di San Giusto). Saranno presenti tutti i gruppi folkloristici accompagnati dagli sbandieratori di Valvasone, dalla Banda di Lienz e dai gruppi regionali e della vicina Slovenia. La sfilata si concluderà in piazza Cesare Battisti dove si svolgeranno le premiazioni e verranno consegnati i diplomi di partecipazione, la targa Tullio Tentori, gli Oscar del Folklore ed il Premio Simpatia. Alle 15.30 al parco della Rimembranza il pubblico potrà assistere allo spettacolo della Banda di Lienz e degli sbandieratori di Valvasone. Grazie alla sinergia con Confcommercio Gorizia e con l’Associazione Le Nuove Vie, numerosi negozi del centro città stanno già esponendo nelle loro vetrine una selezione di fotografie scattate in 50 anni di Festival e parate. Inoltre, come da tradizione, il Circolo Fotografico Isontino presenta una propria retrospettiva curata da Angelo Damiano presso il bar "La Cicchetteria" di via Petrarca. Tutto pronto, quindi, per questa nuova entusiasmante edizione che vedrà sul palco di piazza Cesare Battisti un nuovo volto. A condurre le serate Sara Cechet Woodcock, attrice, presentatrice e speaker italo-inglese con decennale esperienza su palcoscenici teatrali, cinematografici e televisivi nazionali.