Il Festival del Folklore entusiasma le calde serate goriziane

GORIZIA – «Mai visto un pubblico così numeroso negli ultimi anni. E’ la prova che Gorizia ama il Folklore». Questa le prime parole cariche di orgoglio ed emozione del presidente di Etnos, Stefano Minniti. Una piazza Cesare Battisti gremita anche nella torrida serata di sabato per la terza serata del 47° Festival Mondiale del Folklore. Lo serata è iniziata con l’esibizione dei Danzerini di Lucinico per proseguire con le performance di tutti i gruppi partecipanti. Primo sul palco il gruppo Tupa Marka di Puerto Montt dal Cile seguito da Les Anciens de la Farandole di Courtepin (Friburgo) dalla Svizzera, The State Dance Ensemble di Colombo dallo Sri Lanka, Soveldaja Università di Tallinn dall’Estonia, Ensemble Artistique National di Porto-Novo dal Benin, Villa de Alhama di Alhama de Murcia dalla Spagna, i Mattacchini di Mirabello Sannitico di Campobasso dall’Italia e per finire con il gruppo Aluminium Podgorica dal Montenegro.

Domanica mattina il programma è iniziato alle 11 con il concerto della Banda di Lienz ai Giardini Pubblici di Corso Italia e con l’esibizione degli sbandieratori di Valvasone. A seguire la 'piccola' sfilata delle rappresentative dei gruppi folkloristici lungo Corso Verdi. Alle ore 12, al Teatro Verdi di via Garibaldi, si è svolta la cerimonia istituzionale dello scambio dei doni di rappresentanza alla presenza dell’assessore comunale alla cultura Fabrizio Oreti. Grande attesa anche per la 52^ Parata Folkloristica Internazionale che prenderà il via alle ore 17.00 da Corso Italia (davanti alla chiesa di San Giusto). Tutti i gruppi folkloristici sfileranno lungo Corso Italia e Corso Verdi per giungere in piazza Cesare Battisti per la cerimonia conclusiva e le premiazioni.

Infine, grazie alla preziosa collaborazione con gli istituti scolastici cittadini è stata allestita una mostra di disegni intitolata 'I bambini incontrano il mondo con Etnos'. Al Teatro trovano posto anche una rassegna fotografica e un’area dedicata ai documentari video delle passate edizioni del Festival.