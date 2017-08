Riparte "Gorizia magica", libri e giocattoli per ragazzi nel segno della storia

GORIZIA – Da sabato 2 settembre riapre i battenti con molte novità, nella accogliente sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia (via Carducci 2) la mostra «Gorizia magica. Libri e giocattoli per ragazzi (1900-1945)», visitabile fino al 10 dicembre e concepita, dai curatori Simone Volpato e Marco Menato, come una potente macchina dell’immaginazione che pulsava nella Gorizia letteraria nella prima metà del XX secolo. Quando Carlo Michelstaedter e Carolina Coen Luzzatto scrivevano fiabe e dove il Circolo Artistico di Gorizia, fucina di futurismo, mediava tra varie lingue e stili, abbattendo i confini con la forza della fantasia.

Le storie

Promossa e sostenuta dalla stessa Fondazione Carigo, in collaborazione con la Ludoteca del Comune di Gorizia e la Biblioteca «Feigel», la mostra inquadra un ampio territorio che comprende la Venezia Giulia, il Friuli e la Slovenia, scenario per tante fiabe e per le storie che, un secolo fa, attingevano a piene mani anche dalla realtà: come per le pubblicazioni che saranno in primo piano nella ripresa di settembre, dopo la pausa agostana della mostra, ovvero tutta una serie di libri per i «bambini e i giovani del secolo breve» preposti a raccontare la Grande Guerra in chiave ‘educativa’ e soprattutto ad accendere gli animi, forgiando attraverso idonee letture i futuri soldati. In questa prospettiva, accanto al "Pinocchio" (1883) di Carlo Collodi e al "Cuore" (1886) della triestina Ida Finzi, autrice di "Bimbi di Trieste. Scene dal vero" (1916), pubblicato dalla Bemporad, fra le Case più impegnate sul fronte della propaganda e del sostegno culturale alla causa bellica. E sempre sul confine si accendeva la «stella» di Enrico Novelli, in arte Yambo, l’autore de "La rivincita di Lissa" (1909), "Ciuffettino in guerra" (1916) e della trilogia "Il figlio tricolore" (1917) di cui, a quasi cent’anni da Caporetto, la mostra propone il volume superstite, "Gorizia fiammeggiante" (1917): nei mesi che seguirono la battaglia e riconquista di Gorizia, Yambo cavalca la tendenza a traghettare dalla finzione narrativa scherzosa e surreale (quella dei Pinocchietti e dei Ciuffettini) verso una rappresentazione via via piu realistica. In qualità di scrittore ed illustratore apre il progetto di trilogia del 1917, grande romanzo d’avventure di guerra, con il libro Gorizia fiammeggiante (Ostiglia, La scolastica editrice, 1917).

La mostra

L’allestimento di «Gorizia Magica», ideato da Davide Bevilacqua (Mumble Design, Cormons) e realizzato da Serimania di Gorizia, si presenta al visitatore con soluzioni che garantiscono la piena fruizione e la corretta conservazione di libri e giochi. Dagli scaffali di collezionisti privati e di istituzioni pubbliche sono riemersi molti libri illustrati e giocattoli didattici di pregio, che mettono in moto sentimenti, emozioni, ricordi: gli alfabetieri del negozio di Ida Sello a Udine, che seguiva i metodi Montessori e Froebel e riforniva gli asili della regione; la produzione della Editoriale Libraria di Trieste, che acquisiva le illustrazioni tedesche e traduceva i testi in italiano; libri e album illustrati da Cambellotti, Rubino, Angoletta, Riccobaldi, fino a Bruno Munari; e ancora «Il giornalino della domenica» e le collane «La bibliotechina de la Lampada» di Mondadori e i «Librini del cuccù» della Salani; ed infine la grafica di Cernigoj e Bambic applicata a sognanti fiabe slovene.

Informazioni

Gorizia magica, visitabile a ingresso libero il mercoledì dalle 16 alle 19, sabato, domenica e festivi dalle10 alle 14 e dalle 15 alle 19, si preannuncia ancora più interattiva con gli eventi di settembre / ottobre: sabato 9 settembre per tutti l’invito al Giardino Viatori, sede dei laboratori collegati alla mostra per bimbi e famiglie a cura della garden designer Simona Frigerio. Dalle 16 la visita al Giardino e la scoperta delle piante «magiche», tante attività come la possibilità di creare un giardino fatato in vaso, e ancora letture ad alta voce per i bimbi dai 6 agli 11 anni, accompagnati da un genitore. Prenotazione obbligatoria: info@aglv.org, bri.gitta@libero.it (fino al raggiungimento di 20 partecipanti) L’ingresso al Giardino e la partecipazione al laboratorio sono gratuiti. Inoltre il 4 ottobre Gorizia Magica invita tutti a teatro con una nuova produzione, mentre il 7/8 ottobre si segnalano l’«Invito a palazzo» (sabato 7) con visite guidate e l’apertura al pubblico del caveau della Fondazione Carigo e (domenica 7) la Giornata nazionale delle «Famiglie al museo». Info www.fondazionecarigo.i