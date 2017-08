Migranti: i sindaci dei 4 capoluoghi firmano un documento per Minniti

GORIZIA - Si è concluso con la firma unitaria di un documento da presentare al ministro degli Interni, Marco Minniti, l'incontro sui migranti promosso dal sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, con i colleghi dei comuni di Trieste, Udine e Pordenone, Roberto Dipiazza, Furio Honsell e Alessandro Ciriani.



Tra le richieste dei quattro sindaci al Governo, ci sono controlli mirati anche sui confini settentrionali, pratiche di rimpatrio più celeri, l'istituzione di una commissione per il riconoscimento della protezione internazionale in ciascun capoluogo di provincia italiano e l'immediato potenziamento dell'organico di quella già presente a Gorizia.



Sono richieste anche nuove misure per consentire a chi ha ricevuto lo status politico di ricevere servizi di accoglienza, una commissione congiunta parlamentare e governativa per mettere a fuoco le problematiche specifiche del flusso da altri Paesi dell'Unione Europea in arrivo via terra, la presa in carico da parte del Ministero delle spese sanitarie dei migranti.