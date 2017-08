Il Comune di Monfalcone partecipa alla Barcolana: presentate le iniziative

MONFALCONE - Un Comune in regata: Monfalcone partecipa alla Barcolana, e lo fa in mare e a terra. Si parte dall’aspetto sportivo, illustrato alla Società Velica Oscar Cosulich in occasione della festa di uno dei decani della vela isontina, Tullio Sain, che ha compiuto 88 anni, festeggiato dai presidenti dei circoli monfalconesi, alla presenza del sindaco Anna Cisint e del presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz.

La storia della vela isontina

Il compleanno di Sain è stata l’occasione per ripercorrere la storia della vela isontina e della Barcolana - in cui Sain ha sempre avuto un ruolo nell’ambito di Comitato di Regata e Giuria - e per presentare le iniziative monfalconesi collegate alla regata. «Ogni anno - ha dichiarato il presidente della Svbg, Mitja Gialuz - sono più di cento gli armatori monfalconesi presenti: una flotta di appassionati velisti che all’alba della seconda domenica di ottobre lascia gli ormeggi per approdare sul campo di regata e partecipare alla grande festa della vela. Quest’anno, tra i nostri obiettivi c’è quello di coinvolgere di più Monfalcone e l’isontino e da qui nasce la sinergia con il Comune di Monfalcone e con i circoli della zona».

Un'iniziativa turistico-culturale

Monfalcone sarà protagonista in Barcolana con un’iniziativa turistico-culturale, inserita nel calendario degli eventi collaterali della Barcolana, dal titolo 'Un tuffo fra l'Isonzo e il Timavo: Monfalcone, storia, arte e mare': mercoledì 4 ottobre sarà attivo un servizio di collegamento gratuito tra Trieste e Monfalcone, il 'Barcolana Bus', che farà tappa alle Terme Romane per una presentazione storica del sito, alla mostra fotografica sulla storia della cantieristica allestita insieme alla Fondazione Fincantieri e al Museo della cantieristica dove saranno esposte le opere di Marcello Mascherini. Al termine del tour i partecipanti saranno accompagnati in una visita guidata, organizzata insieme a Fincantieri, all’interno dello stabilimento di Panzano fino alla nave in costruzione. Il Comune di Monfalcone metterà inoltre in palio una coppa per festeggiare e valorizzare il primo monfalconese classificato alla 49ma edizione della regata. «Il litorale Monfalconese è diventato nel tempo il polo italiano più importante per concentrazione di aziende impegnate nella produzione della nautica da diporto, di centri velici e porti nautici. Per questo essere presenti nel contesto della Barcolana è per noi motivo di orgoglio e riconoscimento del territorio - ha dichiarato il Sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint - Monfalcone è, nell’immaginario comune, la città dei cantieri, ma noi vogliamo che sia conosciuta per tutte le sue peculiarità e la Barcolana è occasione per farci conoscere con azioni di promozione territoriale».

Campagna di promozione dedicata agli armatori

Barcolana intanto sta organizzando il proprio calendario: dieci giorni di festa a terra e in mare, e tanti premi, vantaggi e regali agli armatori che parteciperanno alla regata: «Le iscrizioni alla Barcolana - ha continuato il presidente Gialuz - sono già aperte on line e, viste le tante richieste, abbiamo deciso di anticipare al 21 settembre le iscrizioni nella sede della Società Velica di Barcola e Grignano. Nei prossimi giorni, proprio a Monfalcone, apriremo la nostra campagna di promozione dedicata agli armatori, che troveranno nel pozzetto delle proprie imbarcazioni un gadget, con le informazioni per partecipare alla regata, ma soprattutto il lunghissimo elenco di gadget, premi e vantaggi dedicati agli iscritti, perché quest’anno chi si iscrive alla Barcolana ha già vinto, visti i tantissimi regali che abbiamo predisposto per gli armatori».

La 49ma edizione della Barcolana si svolge dal 29 settembre all’8 ottobre: sono oltre un centinaio gli eventi in programma a terra e in mare. Per iscriversi alla regata basta accedere al sito web www.barcolana.it.