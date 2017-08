Torna la rassegna "LibRiamo ne’ lieti calici" con la presentazione de 'Il taccuino segreto di Romeo e Giulietta'

CORMONS - Dopo la sosta estiva, torna la rassegna 'libRiamo ne’ lieti calici – Anteprima Cormònslibri', organizzato dall’Amministrazione comunale di Cormòns con il supporto dell’Associazione Culturaglobale. Il quattordicesimo appuntamento è in programma venerdì 1 settembre alle 18.30, nell’Azienda Roberto Picech in località Pradis, a Cormòns. L’autore Fabio Piuzzi, sandanielese di nascita e archeologo di professione, è collaboratore della Soprintendenza per i Beni e le Attività culturali del Fvg e romanziere per passione; in questo incontro proporrà il suo ultimo libro 'Il taccuino segreto di Romeo e Giulietta' (ed. Santi Quaranta). Un libro fra il thriller e il romanzo storico, in cui l’autore avanza l’ipotesi - ammiccante e sornione con una punta di orgoglio friulano - che Romeo e Giulietta non fossero veronesi, ma i rampolli di una nobile e potente famiglia della Patrie furlana medievale. A dialogare con l’autore sarà Sabrina Vidon, giornalista e moderatrice di eventi, mentre l’accompagnamento musicale sarà affidato al giovanissimo Soriks Guitar Trio, composto da Sophia Liviero (12 anni), Riccardo Russo (12 anni) e Ksenia Liviero (11 anni). Al termine della presentazione il brindisi con gli ottimi vini dell’Azienda Roberto Picech.

Il libro e la storia

Il Taccuino segreto di Romeo e Giulietta ha il movimento avvincente e avventuroso del thriller ma è ben più di un thriller convenzionale. Gli eventi narrati si svolgono quasi interamente a Udine e provincia, con qualche divagazione su Verona. Fabio Piuzzi avanza l’ipotesi - ammiccante e sornione con una punta di orgoglio friulano - che Romeo e Giulietta non fossero veronesi, ma i rampolli di una nobile e potente famiglia della Patrie furlana medievale: Luigi Da Porto, alias Romeo e Lucina Savorgnan, alias Giulietta. A scoprirlo è un gran letterato, il professore universitario scozzese Grahame Cameron, coadiuvato dalla sua assistente Marianna Covre. Luigi Da Porto, nella novella Giulietta scritta nel 1517, (che molto probabilmente influenzò poi anche Shakespeare) avrebbe evocato dei fatti avvenuti a Udine nel 1511, di cui sarebbe stato protagonista in prima persona assieme alla giovane Lucina dei Savorgnan. Il Da Porto, su un Taccuino andato poi perduto, avrebbe annotato degli appunti sulla vicenda dei due innamorati; lì, in precedenza, erano stati riportati disegni, simboli e brevi testi esoterici. Mentre si trova nell’archivio della villa cinquecentesca dei Boccastorta, nella campagna di Palmanova per alcune ricerche che riguardano proprio il 'Taccuino segreto', Cameron viene assassinato e da quel momento Marianna Covre diventa personaggio centrale del libro. La nostra protagonita ha soltanto un indizio: un sonetto in latino di difficile interpretazione, registrato in segreteria telefonica proprio dal professor Cameron, poco prima di essere ucciso. Il sonetto non contiene solo la formula per evocare una misteriosa e sibillina figura di donna (l’oscura Signora) che sarebbe in grado di conferire una morte apparente a chi ne fosse toccato, ma indicherebbe anche la soluzione per ritrovare materialmente il Taccuino stesso. Ad aiutare la studiosa friulana, sarà Padre Massimiliano dei Cappuccini di Castelmonte, ma sulle tracce del Taccuino ci sono anche due misteriosi personaggi, Nefertiti e Anima Nera, e un’organizzazione chiamata 'Fratellanza Veronese'... La città di Udine fa da sfondo suggestivo a tutta l’opera, con le sue piazze e i suoi palazzi, la Loggia del Lionello, il Castello, Casa Cavazzini, la sua gente e le sue osterie tra cui primeggia l’ambiente caratteristico del Vecchio Stallo; tutto intorno, il Friuli con la sua storia e il suo fascino ancestrale. Via via, nel Taccuino segreto di Romeo e Giulietta, il ritmo stilistico dello scrittore friulano si fa serrato e travolgente: egli sa unire gli ingredienti classici della cronaca nera con il pathos e le atmosfere dei personaggi della tragedia greca. Piuzzi muove i protagonisti in maniera secca e incalzante, come se fossero su un palcoscenico all’aperto; non li abbandona mai, ma li cesella e li slancia con un ordine preciso e materico, verso una sorta di destino ignoto e inquietante.

L’Autore

Fabio Piuzzi, nato a San Daniele del Friuli, ha conseguito la laurea in architettura a Venezia; dedicatosi all’archeologia medievale, è diventato collaboratore di numerose Soprintendenze e Università. Ha pubblicato oltre un centinaio fra libri, saggi e articoli riguardanti l’archeologia, le strutture architettoniche, la didattica archeologica e museale. Ha esordito come scrittore di thriller con Shatnetz. Gli strumenti del martirio perfetto (Zonza Editore). Ha poi pubblicato: Aenigma Cruciati. L’Enigma del Crociato, (Edizioni Segno); La casa dei muri parlanti e L’angelo, in La Compagnia dei Benandanti (antologia di Morganti).

Soriks Guitar Trio

I tre giovani chitarristi, Sophia Liviero (12 anni), Riccardo Russo (12 anni) e Ksenia Liviero, (11 anni) allievi del M° Claudio Pio Liviero, si sono distinti sia in qualità di solisti che in formazione di trio, in numerosi saggi e concerti degli studenti organizzati dalla Scuola Internazionale di chitarra di Gorizia. Recentemente il Soriks Guitar Trio ha vinto il primo premio assoluto al II Concorso Internazionale di Bale-Valle (Croazia) nella categoria musica da camera fino ai 12 anni.